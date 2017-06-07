{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,59
Динамика за 2 недели
Евро 63,72
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
07 июня 2017
06 июня 2017
05 июня 2017
16:33  07 июня 2017 0

Набережную Туры отмоют за миллионы

Тюменская набережная реки Туры, Набережная Туры
После паводка тюменскую набережную начали чиститьФото: Николай Бастриков © URA.RU

После спада воды на набережной реки Туры в Тюмени начались восстановительные работы, на которые потратят 7 млн руб. Общественники увидели больше. По их мнению, сама конструкция набережной предполагает постоянное выкачивание бюджетных денег.

На тюменской набережной за 7 млн рублей собираются почистить покрытие нижнего яруса от ила, нанесенного паводком, а также поменять 80 кв. метров гранитной плитки.

«Во время паводка вода заливается в пазухи плитки, и она отслаивается, — пояснил корреспонденту „URA.RU“ директор МБУ „Тюменьгормост“ Николай Грибоедов. — Плитка вытаскивается снимается, потом песок и цемент заново кладётся. Меняем также укрывные элементы, которые ломает лед во время ледохода. Будем также разбирать 35 метров поручней, чтобы их выровнять».

Представители общественной организации «Народный контроль» корреспонденту «URA.RU» пояснили, что не такие большие деньги могут стать постоянной строкой расхода городского бюджета, и все потому, что изначально набережная была спроектирована с ошибками — нижний парапет находится ниже уровня Туры.

«Это могло быть сделано умышленно, в целях удорожания стоимости работ, — рассказал собеседник. — Теперь город будет вынужден раз в несколько лет проводить ремонтные работы набережной, так как вода в Туре каждый год поднимается и точит раствор между плитами, а уборочная техника потом ломает эти плиты. Таким образом, каждый подрядчик осваивает свою строку бюджета».

Общественник считает, что при строительстве следующей очереди набережной на эту ошибку следует обратить внимание, чтобы не выкачивать дополнительные миллионы из бюджета.

Владимир Балтунов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров