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Главные новости Курганской области
15:54  17 июля 2017 1

В Кургане из-за аварии отключат горячую воду в нескольких домах

Клипарт. Екатеринбург, опрессовки, отключение, горячая вода, тазик, ковшик
Вода вернется в дома курганцев уже в четвергФото: Александр Константинов © URA.RU

В Кургане для устранения аварийной ситуации на канализационном коллекторе по ул. Кравченко (эксплуатируется АО «Водный союз») ПАО «Курганская генерирующая компания» вынуждено отключить горячую воду в нескольких домах, сообщили в пресс-службе компании.

Воду выключат во вторник, 18 июля, в 8:00. Вернется в дома вода 20 июля до 17:00. Ограничения коснутся домов, расположенных по следующим адресам:

— ул. Куйбышева, № 78, 80, 92, 108, 143;

— ул. Сибирская, № 19;

— ул. Б. Петрова, № 9;

— ул. Кравченко, № 23, 26, 28;

— ул. Уральская, № 2,3, 46, 35, 54;

— ул. Савельева, № 6, 18.

Татьяна Жаткина
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