В Кургане из-за аварии отключат горячую воду в нескольких домах

В Кургане для устранения аварийной ситуации на канализационном коллекторе по ул. Кравченко (эксплуатируется АО «Водный союз») ПАО «Курганская генерирующая компания» вынуждено отключить горячую воду в нескольких домах, сообщили в пресс-службе компании.
Воду выключат во вторник, 18 июля, в 8:00. Вернется в дома вода 20 июля до 17:00. Ограничения коснутся домов, расположенных по следующим адресам:
— ул. Куйбышева, № 78, 80, 92, 108, 143;
— ул. Сибирская, № 19;
— ул. Б. Петрова, № 9;
— ул. Кравченко, № 23, 26, 28;
— ул. Уральская, № 2,3, 46, 35, 54;
— ул. Савельева, № 6, 18.