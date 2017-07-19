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Главные новости Курганской области
21:14  19 июля 2017 3

Лихачи на пазиках и пьяные пешеходы стали виновниками огромного роста смертельных ДТП в Зауралье

Место гибели семилетнего ребенка под колесами автобуса в Кургане, гвоздики, пазик, цветы у дороги, колеса автобуса
За полгода в ДТП на территории Зауралья погибли 67 зауральцев, в том числе 6 детейФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Зауралье количество ДТП, совершенных по вине водителей автобусов, выросло в три раза. Об этом сообщил начальник управления ГИБДД по Курганской области Михаил Чебыкин на пресс-конференции в среду, 19 июля.

С начала года в регионе произошло 19 аварий с автобусами, из них 15 — в Кургане. В этих происшествиях четыре человека погибли и 20 получили ранения. За этот же период более четырех тысяч водителей автобусов получили штрафы за нарушение правил дорожного движения, что в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. Инспекторы выявили 52 технические неисправности автобусов, двух водителей в нетрезвом виде и еще трех без необходимой категории.

Михаил Чебыкин считает основной причиной роста происшествий — просчеты в организации транспортного обслуживания населения в Кургане: это и переизбыток пазиков, дублирование маршрутов, некорректные графики движения автобусов, слабый контроль за водителями со стороны перевозчиков. В результате водители, по его словам, во многих случаях сознательно нарушают правила.

Общее количество ДТП в области выросло также из-за плохого содержания дорог, особенно в зимний период, и проблемы пьянства. Так, в этом году по своей вине погибли 10 пьяных пешеходов. В целом на дорогах области с начала года произошло 432 дорожно-транспортных происшествия, в которых 572 человека пострадали и 67 погибли.

Одной из наиболее резонансных стала гибель семилетнего ребенка под колесами пазика на пешеходном переходе по проспекту Машиностроителей. Водитель маршрутки не заметил малыша, который начал переходить дорогу. Сейчас уголовное дело водителя передано в суд.

Анна Бояркина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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