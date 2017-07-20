Принято решение о назначении нового начальника Госохотуправления по Тюменской области. По неподтвержденным данным «URA.RU», пустовавшее с ноября 2016 года кресло руководителя может занять бывший начальник Федерального бюро технической инвентаризации региона Василий Щепелин.
Как рассказал «URA.RU» источник, близкий к Госохотуправлению, приказ о назначении Василия Щепелина был подписан во вторник, 18 июля. Источник отметил, что назначение руководителя, ранее прямо не связанного с Управлением по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области, приведет к серьезным изменениям в сложившейся в регионе охотничьей практике.
Кресло руководителя Госохотуправления пустовало с 16 ноября 2016 года, когда губернатор Тюменской области уволил Александра Матыченко. Он занимал этот пост со времен губернаторства Сергея Собянина, чиновника называли «личным егерем» нынешнего московского мэра. Официальной причиной увольнения Александра Матыченко стали неудовлетворительные результаты работы, но ушел чиновник «по собственному желанию».
Вместо Матыченко руководить Госохотуправлением региона был оставлен Алексей Охрименко. Официально он остался в должности заместителя начальника управления, некоторые охотники считали Охрименко «человеком Матыченко». Как рассказал «URA.RU» один из бывших сотрудников управления, среди кандидатур на должность «главного охотоведа региона» обсуждался и Василий Щепелин.
В течение ряда лет Василий Щепелин возглавлял отделение федерального бюро технической инвентаризации в Тюменской области. Братья Василия Игнатьевича — тюменские строители Николай, Петр и Яков Щепелины, контролирующие крупнейшего застройщика региона, Тюменскую домостроительную компанию (ТДСК), чья доля на строительном рынке по итогам 2005—2014 годов составила 32,84%.
Отметим, что в течение ряда лет Госохотуправление сотрясали скандалы. Затянувшийся конфликт охотников с охотоведом Юрием Ковалевичем в Нижнетавдинском районе дошел до Верховного суда. Суд оправдал Ковалевича, но конфликт не разрешился, в феврале 2017 года Алексею Охрименко пришлось на месте уговаривать охотников «зарыть топор войны» и наладить взаимодействие с охотоведом.
В Госохотуправлении Тюменской области не подтвердили и не опровергли информацию о назначении нового руководителя. «Мы по этому поводу никаких комментариев не даем», — заявили корреспонденту «URA.RU» в приемной управления, отказавшись соединить с замначальника Алексеем Охрименко.
Пресс-секретарь губернатора Тюменской области Ольга Фролова опровергла информацию о назначении начальника Госохотуправления. «Никого не назначили», — сообщила пресс-секретарь. Связаться с Василием Щепелиным в четверг, 20 июля, не удалось.