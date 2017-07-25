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Главные новости Ямала
11:27  25 июля 2017 0

Губернатор Кобылкин из-за пожаров покинул Салехард

Предварительное голосование. Праймериз ЕР. Салехард. ЯНАО, кобылкин дмитрий
Дмитрий Кобылкин обсудит лесные пожары с главами муниципалитетов и "нефтегазовыми генералами"Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин во вторник, 25 июля, проводит совещание КЧС в Ноябрьске. После этого он совершит облет территории. Далее глава региона намерен отправиться в Муравленко.

Командировка связана с лесными пожарами, число которых растет, рассказала «URA.RU» пресс-секретарь губернатора Наталья Хлопунова. Вместе с Дмитрием Кобылкиным оперативную ситуацию на месте отслеживает его заместитель Михаил Каган.

«На среду, 26 июля, намечено посещение Надымского района, в четверг — Новый Уренгой. В планах встречи с главами, совещания и встречи с руководством компаний ТЭК», — добавила г-жа Хлопунова.

На Ямале 23 июля 2017 года был введен режим ЧС из-за возгораний в лесах и тундре. Свежей статистки по очагам возгораний еще нет — ее обещали озвучить после заседания КЧС.

Юлия Фролова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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