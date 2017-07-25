Губернатор Кобылкин из-за пожаров покинул Салехард

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин во вторник, 25 июля, проводит совещание КЧС в Ноябрьске. После этого он совершит облет территории. Далее глава региона намерен отправиться в Муравленко.
Командировка связана с лесными пожарами, число которых растет, рассказала «URA.RU» пресс-секретарь губернатора Наталья Хлопунова. Вместе с Дмитрием Кобылкиным оперативную ситуацию на месте отслеживает его заместитель Михаил Каган.
«На среду, 26 июля, намечено посещение Надымского района, в четверг — Новый Уренгой. В планах встречи с главами, совещания и встречи с руководством компаний ТЭК», — добавила г-жа Хлопунова.
На Ямале 23 июля 2017 года был введен режим ЧС из-за возгораний в лесах и тундре. Свежей статистки по очагам возгораний еще нет — ее обещали озвучить после заседания КЧС.