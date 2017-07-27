В Кургане горит чердак и крыша пятиэтажного общежития по проспекту Машиностроителей, 11. По фотографиям очевидцев видно, что огонь охватил почти всю кровлю. Люди сообщают в соцсетях, что слышно сильный треск, идет густой черный дым.
Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области, из здания эвакуировали 30 человек. Никто из них не обращался за медицинской помощью. «Пожару присвоен второй ранг, в ликвидации задействовано 59 человек, 37 единиц техники», — уточнила начальник пресс-службы ведомства Ольга Сабуркина.
Очевидцы сообщают, что кровля дома была отремонтирована недавно.