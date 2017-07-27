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Главные новости Курганской области
19:10  27 июля 2017 0

В Кургане после ремонта сгорела крыша общежития. ФОТО

Крышу общаги придется чинить вновьфото: "Типичный Курган" во "ВКонтакте"

В Кургане горит чердак и крыша пятиэтажного общежития по проспекту Машиностроителей, 11. По фотографиям очевидцев видно, что огонь охватил почти всю кровлю. Люди сообщают в соцсетях, что слышно сильный треск, идет густой черный дым.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области, из здания эвакуировали 30 человек. Никто из них не обращался за медицинской помощью. «Пожару присвоен второй ранг, в ликвидации задействовано 59 человек, 37 единиц техники», — уточнила начальник пресс-службы ведомства Ольга Сабуркина.

Очевидцы сообщают, что кровля дома была отремонтирована недавно.

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фото: группа «Типичный Курган» во «ВКонтакте»

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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