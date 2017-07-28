Тюменский рабочий погиб от запаха в канализации

В Тобольске рабочий погиб, задохнувшись в канализационном коллекторе. Его напарник тяжело пострадал.
Тело мужчины тобольские спасатели обнаружили в канализационном коллекторе на улице Знаменской в районе педагогического колледжа. Труп находился в сточных водах на глубине одного метра. Еще одного рабочего в тяжелом состоянии удалось спасти. Чтобы достать выжившего, спасателям пришлось применять альпинистское снаряжение.
Тело погибшего передано полиции, сообщил тобольский поисково-спасательный отряд ТОСЭР на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По данным источника «URA.RU», смерть мужчины могла наступить от отравления скопившимися в колодце газами. В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области сообщили, что по данному факту проводится проверка. Получить комментарий пресс-службы УМВД по Тюменской области не удалось.