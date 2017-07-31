16:46 31 июля 2017 1

Игорь Халин рассказал о грядущих в регионе выборах Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюменской области избиркомы отказались регистрировать двух кандидатов в депутаты в рамках избирательной кампании — 2017. Всего в регионе в единый день голосования будет распределено 90 депутатских мандатов, на которые претендует 221 человек.

Как сообщил на пресс-конференции председатель облизбиркома Игорь Халин, оба отказа были вынесены избирательными комиссиями в сельских поселениях Упоровского района кандидатам от ЛДПР, причиной стало непредоставление необходимых документов. «Начали качественнее готовить документы политические партии, и нас это радует, безусловно. Значит, усилия и партий и наших избирательных комиссий не пропали втуне», — пояснил Халин небольшое количество отказов.

В разговоре с корреспондентом «URA.RU» глава Облизбиркома рассказал, что два решения об отказах в регистрации Александра Яковенко и Евгения Шульгина были приняты в Упоровском и Ингалинском сельских поселениях. Оба кандидата — неработающие жители Тюмени, и единственный документ, который предоставил в комиссии представитель партии — это их заявления о согласии баллотироваться. «Этого явно недостаточно для регистрации, — подчеркнул Халин. — Больше от них никаких документов, заявлений или жалоб не поступало».

Как пояснил корреспонденту «URA.RU» координатор Тюменского регионального отделения ЛДПР Артем Зайцев, партийцы не успели подать документы из-за большой загруженности: на данный момент по количеству кандидатов ЛДПР на тюменских выборах занимает второе место за «ЕР».

Кроме того, по словам главы облизбиркома, трое либерал-демократов сами написали заявления об отказе от участия в предвыборной гонке «по собственным соображениям», а один партиец выбыл уже после регистрации — житель Ишимского района Владимир Русаков сначала пожелал стать депутатом районной думы, а затем подал в ТИК заявление о снятии своей кандидатуры.

В этом году в регионе будет использована технология QR-кода — он будет размещен в левом нижнем углу протокола участковой избирательной комиссии. «Этот машиночитаемый код позволит ускорить введение данных [в территориальных избиркомах] с помощью сканера и, это дополнительная возможность для общественного контроля, код считывается любым гаджетом», — пояснил Халин.

В этом году в регионе будет использована технология QR-кода Фото: Анна Майорова © URA.RU

В общей сложности в Тюменской области пройдет 38 избирательных кампаний в 14 муниципальных образованиях. Распределено будет 90 депутатских мандатов в районные, городские и сельские думы. Претендуют на них 89 зарегистрированных кандидатов от «Единой России», 83 от ЛДПР, 34 от КПРФ, семь самовыдвиженцев, пять — от «Справедливой России», два от «Партии Великое Отечество» и два — от «Коммунистов России».

Выборы пройдут, в частности, в думы Ишимского, Вагайского и Казанского районов — у первых двух истек срок полномочий, а в Казанском районе причиной досрочных выборов стал новый областной закон о слиянии Казанского и Новоселезневского муниципалитетов. «В таких случаях по закону необходимо ставить вопрос о переформировании думы уровня района», — пояснил Халин.

Довыборы пройдут в Тобольской и Ялуторовской думах: из первой в региональное заксобрание ушел депутат-коммунист Юрий Юхневич, из второй туда же был избран либерал-демократ Артем Зайцев. «По 15 округу в Думу Уватского района в связи со смертью депутата назначены довыборы», — сообщил глава облизбиркома. Игорь Халин отметил, что самая высокая конкуренция на данный момент ожидается на выборах в Думы Ишимского района, города Тобольска и Московское муниципальное образование Тюменского района — там на один мандат претендуют по четыре-пять кандидатов.