10:00 05 августа 2017 0

После массовой драки в казарме выбиты все стекла Фото: URA.RU © URA.RU

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Сегодня 5 августа. И вот главные новости за неделю:

Путин разрешил платить за общедомовые услуги по счетчику. Нововведения вступили в силу с 1 августа.

Почему никто не может остановить Поклонскую. Скандальная репутация Поклонской серьезно беспокоит руководство Госдумы, ведь её поведение существенно сказывается на образе парламента.

Очередное обсуждение вопроса о санкциях. Россия ответила на меру США тем, что выслала из страны американских дипломатов. Но Белый дом считает подобное действие неоправданным. В свою очередь, западные СМИ заявили, что Россия только выиграет от новых санкций.

Югра, где так культивируется межнациональное единство, в очередной раз прославилась этническими разборками. Произошла массовая драка чеченцев и ОМОНа, которая началась с поминок. Это не единственный случай массового конфликта: кровавое побоище произошло в учебном центре ЦВО на Урале. Драка случилась между группой бойцов из Тувы и солдат из местного гарнизона, есть пострадавшие. После данного происшествия в Елань предлагают ввести войска и расформировать.

На протяжении нескольких дней страна обсуждает уход ведущего Андрея Малахова с «Первого канала». Недавно стали известны причины, по которым он покинул свое место. Канал не спешит останавливать топового телеведущего, наоборот, нашли целых две кандидатуры на его место.