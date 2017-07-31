Западные СМИ заявили, что Россия только выиграет от новых санкций

14:42 31 июля 2017 0

Ограничения вводить бесмысленно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Западные СМИ признали бесполезность новых санкций США — от ограничений Россия только выиграет. Об этом пишет The National Interest. Более того, законопроект об антироссийских санкциях может негативно отразиться на Западе и Европе, считает профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент.

В частности, Стент приводит аргумент по строительству газопровода «Северный поток-2». Она подчеркивает, что в данном проекте заинтересованы не только Германия, но и большинство ее европейских союзников, поскольку он позволит обеспечить им свои нужды в голубом топливе в будущем. Однако санкции могут лишить государства этой возможности.

«Европейский союз может пересмотреть собственный санкционный режим. Для Кремля это будет хорошей новостью», — приводит слова профессора «Федеральное агентство новостей».