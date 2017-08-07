Тюменские судебные приставы во время совместных рейдов с областной ГИБДД изъяли и направили на спецстоянку 157 транспортных средств. Всего с начала июня в Тюмени было проведено восемь таких мероприятий.
Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе УФССП по Тюменской области, во время совместных рейдов сотрудники ГИБДД и приставы проверили 1 952 транспортных средства и нашли 1 469 должников. Водителям 157 транспортных средств в итоге пришлось продолжить путь без «железных коней» — они были изъяты и отправлены на спецстоянку. В общей сложности аресты по исполнительным производствам были наложены на 294 автомобиля на сумму более 233 миллионов рублей.
Прямо во время рейдов должники заплатили 2,2 миллиона рублей — деньги они внесли наличными по квитанционной книжке. Посредством безналичного расчета, через pos-терминалы ПАО «Сбербанк России», поступило еще 3,4 миллиона рублей. В региональном УФССП отметили, что во время одного из первых рейдов, 21 июня, взыскать удалось только 1356 тысяч рублей, а через месяц — 26 июля — уже 662 тысячи рублей.
Приставы ответили и на претензии горожан по поводу автомобильных заторов в местах проведения совместных рейдов. «Время и место проверки определяются и согласуются руководством двух ведомств, согласно графику, с учетом особенностей рейдовых мероприятий, — пояснили в УФССП. — Так, предпочтение отдается местам, располагающим парковками, для размещения на них автотранспортных средств, остановленных для проверки и служебного транспорта двух ведомств. Наличие просторной парковки на месте проведения мероприятий является обязательным требованием, так как позволяет избежать затруднения движения на проезжей части».
Рейды проводят в первой половине дня — для наибольшего охвата. «Затруднения движения на автодорогах вблизи проведения совместных рейдовых мероприятий не связаны с работой сотрудников двух ведомств, движение регулируется инспекторами ГИБДД УМВД России по Тюменской области. Причиной дорожного затора 02.08.17 стала повышенная плотность потока автомобилей на участке автодороги. Данная ситуация на рассматриваемом участке возникает периодически и не связана с проведением рейдовых мероприятий сотрудниками УФССП России по Тюменской области и ГИБДД УМВД России по Тюменской области», — подчеркнули в региональном управлении.