12:13 02 августа 2017 6

Выехать из микрорайонов в город через мост на Мельникайте утром было непросто ФОТО: прислано читателем "URA.RU"

В среду утром тюменцы опоздали на работу из-за очередной проверки, которую устроили сотрудники региональной ГИБДД совместно с судебными приставами. В редакцию «URA.RU» позвонил один из горожан, который рассказал, что «кордон» из патрульных машин стоит на улице Мельникайте, перед перекрестком с улицей 30 лет Победы, со стороны микрорайонов.

«Народ на работу едет, а тут три экипажа гаишников стоят, и уазик приставов. Всех останавливают, тормозят, отправляют на проверку у приставов. Там очередина — человек 15», — рассказал автомобилист. Собеседник агентства пояснил: из-за повальной проверки страдают законопослушные тюменцы, у которых никаких долгов нет.

Об утреннем коллапсе горожане написали и в соцсетях. «Вот это доброе утро… опять народ на работу опоздает… вроде же по выходным только должны стоять, совсем уже — а как на работу люди?» — пишут пользователи «ВКонтакте».

«Долги всегда были и будут, раньше так ФССП не работали, а почему? Да потому, что в казне нет денег, а где еще взять, как не с народа», — написал Александр Азев. «Только так долги эти люди отдают. По- другому, по-хорошему уже не понимают и не хотят», — возразил ему пользователь под ником New Story.

Из-за проверки люди стояли в пробке Фото: прислано читателем URA.RU

На популярном тюменском форуме автолюбителей Car72.ru водители тоже сообщают о том, что «опять стоят на Мельникайте у „Керамы“».

«Сейчас пешком дошёл до места, где они работают, и у меня возник вопрос, — написал на форуме ТимOFFеев. — По факту останавливают и выдергивают из потока машины сотрудники ГИБДД, но после остановки они к машине не подходят, сразу бегут парни в чёрном, и вот в чем вопрос: должен ли я показывать или передавать свои документы парням в черном и что мне мешает после остановки, не дождавшись, что ко мне подходит инспектор, просто взять и уехать?»

Получить комментарий в ГИБДД по Тюменской области не удалось: в отделе пропаганды, отвечающем за связь со СМИ, никто не брал трубку — телефон был переключен на факс.

В пресс-службе регионального УФССП корреспонденту «URA.RU» подтвердили: на улице Мельникайте сегодня проводится мероприятие совместно с УГИБДД, всего за летние месяцы было проведено семь подобных проверок. Объяснить принцип выбора места и времени для таких проверок в пресс-службе выразили готовность по письменному запросу.

На сайте УФССП по региону сообщается, что 26 июля в результате проведения подобного мероприятия с участием сотрудников ГИБДД и УФНС на улице Мельникайте было проверено 265 автомобилей, выявлено 209 должников по различным категориям исполнительных производств на сумму 24,6 миллиона рублей. Кроме того, было наложено 43 ареста на транспортные средства, 26 из которых были изъяты и направлены на спецстоянку. При помощи мобильных терминалов оплаты, а также по квитанционным книжкам должники оплатили задолженности на сумму 662 645 рублей.