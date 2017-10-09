На Ямале нашли замену начальнику полиции, отправленному на Колыму

Обязанности заместителя руководителя управления — начальника полиции ЯНАО после ухода Игоря Рыжевича будет исполнять Руслан Кондрашов. Он вступил в должность в статусе врио. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщили «URA.RU» в пресс-службе УМВД России по автономному округу.
В ведомстве отмечают, что временное исполнение Кондрашовым обязанностей начальника полиции — стандартная практика, применяемая при отсутствии непосредственно заместителя.
Ранее Игорь Рыжевич был назначен главой УМВД России по Магаданской области.