Под Тюменью открывают скандальный комплекс по производству индейки, где погибли люди

На открытие «Абсолют Агро» — скандально известного комплекса по выращиванию и переработке индейки в Юргинском районе приедет губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Планируется, что сегодня, 11 октября, глава региона посетит предприятия комплекса в Заводоуковске и в Новой Деревне.
В частности, как сообщили в пресс-службе губернатора, в Заводоуковске состоится открытие цеха убоя индейки, после чего в Новой Деревне торжественно будет запущен «Комплекс по выращиванию и переработке индейки» ООО «Абсолют-Агро» мощностью 10 тысяч живой массы в год.
Владимир Якушев уже посещал строящееся предприятие в Юргинском районе летом. Тогда сообщалось, что инвестиции в комплекс составили порядка 1,6 миллиарда рублей, первые индюшата в инкубаторе появились 10 марта. По словам директора «Абсолют-Агро» Николая Колокольникова, до конца года планируется получить три с половиной тысячи тонн мяса. Общая численность работников птицеводческого комплекса в Юргинском районе и Заводоуковске к концу года составит около 200 человек, а после выхода на проектную мощность в 2018 году — порядка 550 человек.
Комплекс по выращиванию индейки в Юргинском районе оказался в центре скандала в прошлом году, когда в пожаре на стройплощадке в ночь на 19 ноября там погибло семь рабочих-гастарбайтеров из Таджикистана, еще трое были госпитализированы в больницу села Юргинское. МИД Таджикистана тогда требовал найти и наказать виновных в трагедии. Ситуацию взял на личный контроль губернатор Владимир Якушев.
В конце ноября стало известно, что правоохранители предъявили обвинение по статье «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности гибель более двух лиц» сотруднику строительной компании-подрячика — начальнику участка ООО «Горизонт», который был назначен ответственным за пожарную безопасность на объекте «Комплекс по выращиванию и переработке индейки».
Учредителями ООО «Абсолют Агро», по данным из открытых источников, являются Георгий Алманов и Темури Латария.