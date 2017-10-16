Гигантские воронки на Ямале разрастаются

Гигантские воронки, появившиеся на Ямале, продолжают расти. Об этом «URA.RU» сообщили в понедельник, 16 октября, в пресс-службе правительства автономного округа.
Исследованиями феномена занимаются ученые Института криосферы Земли тюменского научного центра СО РАН. Экспедиция во главе с доктором геолого-минералогических наук Мариной Лейбман побывала на озерах, образовавшихся на месте первых двух воронок, обнаруженных в 2014 и 2015 годах, в районе Бованенковского месторождения.
Озеро на месте самой первой из них продолжает увеличиваться. Более того, за три прошедших года воронка расширилась за счет объединения с соседним термокарстовым озером. Вторая воронка развивается не так активно. Исследователи отобрали пробы в обоих озерах для изучения концентрации метана, выброс которого стал основной причиной создания гигантских провалов в земле. Как показали анализы, химический состав воды, заполняющей вновь образованные озера, значительно отличается от соседних озер.
Наблюдения 2017 года показали, что новые воронки продолжат появляться. По словам одного из руководителей экспедиции, ведущего сотрудника института Артема Хомутова, развитие новых форм рельефа связано с аномально жарким летом 2016 года, к концу которого стали разрушаться даже зарастающие воронки, по-научному называемые «термоциклами».
Учеными при поддержке департамента по науке и инновациям ЯНАО Российского научного фонда и Тюменского областного отделения Русского географического общества взяты пробы грунтов и вод в Пур-Тазовском междуречье в районе села Газ-Сале. Анализ должен показать, насколько опасен зарегистрированный феномен.