16:34 16 октября 2017 5

Губернатор Владимир Якушев распорядился починить дорогу в Юргинском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Один из жителей Юргинского района Тюменской области пожаловался на плохие дороги. Информация с многочисленными фотографиями растрескавшегося и провалившегося асфальта появилась в соцсети «Вконтакте».

«Хочу поделиться информацией о дорогах в Юргинском районе, — написал анонимный пользователь в группе „Инцидент Тюмень“. — Это просто кошмар, асфальт есть, но весь в таких ямах ухабах, это полный ужас!» В комментариях под сообщением пользователи написали, что «там ремонт наверное ещё с советских времён не делали, а вы только проснулись». «Ехать можно разве что при скорости 30 км/ч», — подтвердил Алексей Русин. Также пользователи винят в плохом состоянии дорог транспорт строящихся в районе ферм.

1/3 фото — группа «Инцидент Тюмень» «Вконтакте»

Другие пользователи восприняли возмущение автора скептически. «По всей России такие дороги. В Екате и в Уфе такие дороги почти в центре. В Тюмени привыкли к хорошим дорогам, но нужно понимать, что в один год всю область не перекатать», — написала Лилия Уракова. «Видимо, автор никогда за пределы Тюмени не выезжал. Привык к комфорту. Хорошие дороги — редкость в других регионах страны», — отметил Алексей Сюткин. «Это специально сделано. Чтоб не гоняли», — сыронизировала Анастасия Зоммер.

Комментаторы указывают, что губернатор Владимир Якушев в курсе проблемы и распорядился привести дорогу в порядок. «Ужасно, правда. Но губернатор там был и после волшебных пенделей скоро сделают», — сообщил Юрий Морозов.

Губернатор Владимир Якушев дал поручение провести в 2018 году ремонт автодороги «Юргинское — Бушуево — Зиново». «Эта дорога имеет важное значение для района, нагрузка на нее выросла существенно, поэтому нужно привести ее в нормативное состояние», — сказал Якушев. Как сообщили в пресс-службе губернатора, Главное управление строительства внесет проект соответствующего распоряжения на рассмотрение президиума областного правительства.