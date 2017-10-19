Тюменским автомобилистам отменили льготы по транспортному налогу

Тюменские областные депутаты отменили для жителей региона льготы по транспортному налогу — ранее его не платили владельцы автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил. Теперь от уплаты налога будут освобождены только хозяева машин мощностью до 100 лошадиных сил, а обладателям дорогих автомобилей придется платить налог по повышенной ставке.
Поправки в закон «О транспортном налоге» инициировало правительство региона. Как пишет РБК Тюмень, они вступят в силу с 1 января 2018 года. Теперь от уплаты налога на один автомобиль будут освобождены только владельцы машин мощностью до 100 лошадиных сил, при этом льготы для социально незащищенных категорий граждан сохранятся. Кроме того, в действие вступают повышающие коэффициенты для обладателей автомобилей стоимостью от 3 миллионов рублей. Сумма налога зависит от цены и года выпуска машины.
Чиновники пояснили, что урезать льготы пришлось для увеличения доходов регионального дорожного фонда и исключения злоупотреблений со стороны недобросовестных налогоплательщиков, которые оформляют дорогие машины на льготников.
По словам главы департамента финансов Татьяны Крупиной, в правительстве проанализировали размер налогового бремени, которое ляжет на налогоплательщиков в связи с поправками. «В общем объеме затрат по годовому содержанию (траты на бензин, проведение техосмотра, страховка), уровень налога составит около 5%», — заявила она, отметив, что дорогие машины приобретают состоятельные люди, а до сих пор ставка налога была невелика.
Либерал-демократ Михаил Селюков выступил с предложением отсрочить введение новшества до 2019 года. Однако его инициатива не встретила поддержки у коллег. В итоге думцы проголосовали за принятие поправок в областной закон.