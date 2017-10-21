07:38 21 октября 2017 0

Альянс хочет вернуть военную мощь времен холодной войны Фото: depositphotos.com © URA.RU

НАТО не сможет отразить военное нападение с Востока. Об этом сообщает Der Spiegel, ссылаясь на секретный отчет организации. Документ называется «Отчёт о проделанной работе по усилению сдерживания и обороне Североатлантического союза».

В отчете говорится, что главнокомандующий НАТО в Европе Кёртис Скапаротти не уверен в том, что «даже оперативные силы НАТО смогут быстро реагировать (на нападение), если это потребуется». Сложности, по мнению аналитиков из альянса, связаны с тем, что со времен холодной войны в Европе сильно сократилось количество управленческих структур.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пояснил, что альянс не хочет холодной войны с РФ, но беспокоится из-за того, что военные учения нашей страны не всегда прозрачны для европейцев, напоминает RT.