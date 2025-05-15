15 мая 2025

В тюменских кафе еду готовят из потенциально опасного мяса

В двух точках общепита Тюменской области нашли мясо без документов
© Служба новостей «URA.RU»
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В двух тюменских кафе еду готовили из мяса неизвестного происхождения
В двух тюменских кафе еду готовили из мяса неизвестного происхождения Фото:

Сразу в двух заведениях общественного питания Тюменской области готовили еду из потенциально опасного мяса: у предпринимателей нет документов о его происхождении. Об этом сообщает официальный сайт регионального управления Россельхознадзора.

«Так, у тюменского лаундж-бара Fibo (ООО „Фибо“) и заводоуковской закусочной „У Саныча“ (ИП Сихварт М. И.) в системе „Меркурий“ отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы (ВСД) на сырье животного происхождения. В связи с отсутствием документов, установить происхождение и безопасность сырья не представляется возможным. Всем предпринимателям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства и технических регламентов», — указано в публикации Россельхознадзора.

По данным ведомства, с января по май 2025 г. через систему «Меркурий» аналогичные нарушения выявлены еще в 82 заведениях общественного питания. Всем руководителям предприятий были вынесены предупреждения. Ранее URA.RU писало о том, что в столовой «Вкусная», баре «Niti», а также в точке фастфуда «Мангалорец» Тюмени также было найдено потенциально опасное мясо.

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Сразу в двух заведениях общественного питания Тюменской области готовили еду из потенциально опасного мяса: у предпринимателей нет документов о его происхождении. Об этом сообщает официальный сайт регионального управления Россельхознадзора. «Так, у тюменского лаундж-бара Fibo (ООО „Фибо“) и заводоуковской закусочной „У Саныча“ (ИП Сихварт М. И.) в системе „Меркурий“ отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы (ВСД) на сырье животного происхождения. В связи с отсутствием документов, установить происхождение и безопасность сырья не представляется возможным. Всем предпринимателям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства и технических регламентов», — указано в публикации Россельхознадзора. По данным ведомства, с января по май 2025 г. через систему «Меркурий» аналогичные нарушения выявлены еще в 82 заведениях общественного питания. Всем руководителям предприятий были вынесены предупреждения. Ранее URA.RU писало о том, что в столовой «Вкусная», баре «Niti», а также в точке фастфуда «Мангалорец» Тюмени также было найдено потенциально опасное мясо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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