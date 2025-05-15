В тюменских кафе еду готовят из потенциально опасного мяса

Сразу в двух заведениях общественного питания Тюменской области готовили еду из потенциально опасного мяса: у предпринимателей нет документов о его происхождении. Об этом сообщает официальный сайт регионального управления Россельхознадзора.
«Так, у тюменского лаундж-бара Fibo (ООО „Фибо“) и заводоуковской закусочной „У Саныча“ (ИП Сихварт М. И.) в системе „Меркурий“ отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы (ВСД) на сырье животного происхождения. В связи с отсутствием документов, установить происхождение и безопасность сырья не представляется возможным. Всем предпринимателям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства и технических регламентов», — указано в публикации Россельхознадзора.
По данным ведомства, с января по май 2025 г. через систему «Меркурий» аналогичные нарушения выявлены еще в 82 заведениях общественного питания. Всем руководителям предприятий были вынесены предупреждения. Ранее URA.RU писало о том, что в столовой «Вкусная», баре «Niti», а также в точке фастфуда «Мангалорец» Тюмени также было найдено потенциально опасное мясо.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!