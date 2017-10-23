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Главные новости Тюменской области
12:32  23 октября 2017 0

Тысячи тюменцев призвали отменить транспортный налог

Состояние дорог города Кургана, разбитая дорога, колесо автомобиля, ямы в асфальте
Под петицией подписались почти три тысячи человекФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Тюмени создали петицию по отмене транспортного налога на машины эконом-класса или акциза на бензин. За четыре дня под ней подписались 2,8 тысячи человек.

Свое обращение автор петиции Максим адресовал депутатам тюменской областной думы. Он написал, что автомобилистам тяжело одновременно платить по ОСАГО, оплачивать акцизы на ГСМ и тратить средства по налогу на автомобиль. «Я и мои сторонники хотим добиться отмены акциза на бензин или отмены транспортного налога на автомобили эконом-класса (до 150 лошадиных сил)», — говорится в тексте. — Почему мы должны платить налоги за хорошие дороги совместно с налогом на бензин. У нас многие автомобили зарегистрированы не в нашем регионе. То есть платим мы, а пользуются другие».

«URA.RU» писало, что тюменские областные депутаты отменили для жителей региона льготы по транспортному налогу. Семь лет его могли не платить владельцы автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил. Теперь от уплаты налога будут освобождены только хозяева машин мощностью до 100 лошадиных сил.

В июле спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила заменить транспортный налог повышенным акцизом на бензин. Она заявила, что такая мера будет более справедливой для россиян, так как не все владельцы машин часто используют свои автомобили, писал ТАСС.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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