Очевидцы сообщают о двух дорожно-транспортных происшествиях на трассе «Курган — Челябинск», вблизи села Введенское Курганской области. На расстоянии 1,5 км друг от друга перевернулись лесовоз и автомобиль «Газель».
Фотографии с места событий опубликованы в группе «ВКонтакте» «Типичный Курган». Увидев перевернутый лесовоз, пользователи соцсети сразу вспомнили о страшной сцене из известного голливудского триллера «Пункт назначения». Как в одном из эпизодов фильма, бревна из грузовика рассыпались по дороге.
На фото видно, что из-за препятствия на трассе начала скапливаться пробка и водителям пришлось переносить стволы на обочину вручную. По словам очевидцев, водитель лесовоза погиб — кабина автомобиля с левой стороны полностью смялась о землю. Мужчина, находившийся за рулем «Газели», жив.
В управлении МЧС по Курганской области «URA.RU» сообщили, что оперативная информация о происшествиях еще не поступила. В областной Госавтоинспекции на звонки корреспондента агентства не ответили.