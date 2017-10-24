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Главные новости Курганской области
17:35  24 октября 2017 0

На курганской трассе по- голливудски перевернулись два грузовика. «Пункт назначения!». ФОТО

Курганцы считают, что причиной ДТП стали сложные погодные условияФото: «Типичный Курган», «ВКонтакте»

Очевидцы сообщают о двух дорожно-транспортных происшествиях на трассе «Курган — Челябинск», вблизи села Введенское Курганской области. На расстоянии 1,5 км друг от друга перевернулись лесовоз и автомобиль «Газель».

Фотографии с места событий опубликованы в группе «ВКонтакте» «Типичный Курган». Увидев перевернутый лесовоз, пользователи соцсети сразу вспомнили о страшной сцене из известного голливудского триллера «Пункт назначения». Как в одном из эпизодов фильма, бревна из грузовика рассыпались по дороге.

На фото видно, что из-за препятствия на трассе начала скапливаться пробка и водителям пришлось переносить стволы на обочину вручную. По словам очевидцев, водитель лесовоза погиб — кабина автомобиля с левой стороны полностью смялась о землю. Мужчина, находившийся за рулем «Газели», жив.

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Водителям пришлось вручную убирать бревна с дороги Фото: kurgan, vk.com

В управлении МЧС по Курганской области «URA.RU» сообщили, что оперативная информация о происшествиях еще не поступила. В областной Госавтоинспекции на звонки корреспондента агентства не ответили.

Вера Чернышева
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