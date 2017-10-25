СМИ сообщают о госпитализации президента Бразилии

Мишел Темер был госпитализирован в связи с ухудшением самочувствия
Президент Бразилии Мишел Темер был доставлен в хирургический центр военного госпиталя, передает сообщение Globo «Газета.ru».
По предварительной информации, причина госпитализации не связана с осложнением в коронарной артерии, которое ранее было выявлено у главы государства, сообщает издание.
По данным портала RT, Мишел Темер был направлен в больницу из-за урологических проблем.
Ранее «URA.RU» сообщало, что президент Бразилии отказался от участия в саммите G20 из-за крупного коррупционного скандала вокруг его имени.