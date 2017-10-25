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25 октября 2017
22:45  25 октября 2017 2

СМИ сообщают о госпитализации президента Бразилии

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Мишел Темер был госпитализирован в связи с ухудшением самочувствияФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент Бразилии Мишел Темер был доставлен в хирургический центр военного госпиталя, передает сообщение Globo «Газета.ru».

По предварительной информации, причина госпитализации не связана с осложнением в коронарной артерии, которое ранее было выявлено у главы государства, сообщает издание.

По данным портала RT, Мишел Темер был направлен в больницу из-за урологических проблем.

Ранее «URA.RU» сообщало, что президент Бразилии отказался от участия в саммите G20 из-за крупного коррупционного скандала вокруг его имени.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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