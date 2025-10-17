Вучич поздравил Орбана с подготовкой переговоров Путина и Трампа в Будапеште

Президент Сербии Александр Вучич поздравил по телефону премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с подготовкой переговоров между лидерами РФ и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которые планируется провести в столице принимающей стороны. Об этом он сообщил сам.
«Я разговаривал сегодня вечером с венгерским премьером Виктором Орбаном, которого поздравил с организацией большой миротворческой встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. Я пожелал ему больших успехов», — написал Вучич на своей странице в соцсети.
Ранее Трамп, выступая перед представителями СМИ в Белом доме, выразил мнение, что его переговоры с Путиным могут состояться в ближайшее время, предположительно в течение двух недель. Американский лидер напомнил о запланированных консультациях между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он также сообщил, что к организации саммита присоединятся вице-президент США Джей Ди Вэнс и специальный представитель президента по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.
