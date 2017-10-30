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Главные новости Тюменской области
11:47  30 октября 2017 0

Прогноз «URA.RU» сбылся. В Тобольске появилась единая прокуратура

Здания. Тюмень, прокуратура
В прокуратуре области сообщили о слиянии двух тобольских надзорных ведомствФото: Николай Бастриков © URA.RU

Прогноз «URA.RU» сбылся: в Тобольске и Тобольском районе образована единая прокуратура. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор РФ. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает областное надзорное ведомство.

Как рассказали в прокуратуре Тюменской области, Тобольская межрайонная прокуратура с 30 октября образована на базе городского и районного надзорных ведомств. Возглавил ее Айрат Гуссамов, который до этого занимал должность и. о. прокурора города Тобольска. Сейчас он назначен исполняющим обязанности межрайонного прокурора.

Трудиться в новообразованном ведомстве будет 31 работник — это сам прокурор, четыре его заместителя, семь старших помощников, 14 помощников, два старших специалиста, один старший инспектор-делопроизводитель и два водителя.

Находится межрайонная прокуратура там же, где до этого располагались городское и районное надзорные ведомства — в доме №27 в десятом микрорайоне города.

Напомним, о грядущем объединении двух тобольских прокуратур источники «URA.RU» сообщали около года назад. Осенью прошлого года в тобольской прокуратуре прошли крупные кадровые перестановки. Районный прокурор Владимир Прохоров был переведен в прокуратуру Тюменской области еще в сентябре 2016 года. После этого должность прокурора района оставалась вакантной.

Марина Шарапова
© Служба новостей «URA.Ru»
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