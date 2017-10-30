Прогноз «URA.RU» сбылся. В Тобольске появилась единая прокуратура

Прогноз «URA.RU» сбылся: в Тобольске и Тобольском районе образована единая прокуратура. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор РФ. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает областное надзорное ведомство.
Как рассказали в прокуратуре Тюменской области, Тобольская межрайонная прокуратура с 30 октября образована на базе городского и районного надзорных ведомств. Возглавил ее Айрат Гуссамов, который до этого занимал должность и. о. прокурора города Тобольска. Сейчас он назначен исполняющим обязанности межрайонного прокурора.
Трудиться в новообразованном ведомстве будет 31 работник — это сам прокурор, четыре его заместителя, семь старших помощников, 14 помощников, два старших специалиста, один старший инспектор-делопроизводитель и два водителя.
Находится межрайонная прокуратура там же, где до этого располагались городское и районное надзорные ведомства — в доме №27 в десятом микрорайоне города.
Напомним, о грядущем объединении двух тобольских прокуратур источники «URA.RU» сообщали около года назад. Осенью прошлого года в тобольской прокуратуре прошли крупные кадровые перестановки. Районный прокурор Владимир Прохоров был переведен в прокуратуру Тюменской области еще в сентябре 2016 года. После этого должность прокурора района оставалась вакантной.