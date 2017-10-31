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Главные новости Курганской области
15:00  31 октября 2017 0

Коммунальные проблемы Кургана взорвали YouTube: «Скоро будем пить дождевую воду». ВИДЕО

Провал на дороге Курган, ремонтные работы, рабочий с бензопилой, труба гнилая
В Кургане коммунальные аварии происходят каждый деньФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Видеоролик о коммунальных проблемах Кургана попал в тренды YouTube. За сутки он набрал более 165 тысяч просмотров.

«Считайте это попыткой хоть как-то изменить ситуацию в родном городе», — с этой фразы начинается ролик CompactTV о том, как в Кургане ремонтируют трубы при стопроцентном износе сетей. Аварии в городе происходят каждый день. Самый простой способ ремонта — установка чопика (пробки конической формы, которую забивают в трубу). Но и для такого нехитрого ремонта «Водному союзу» не хватает порядка 300 млн рублей. При этом у ремонтников, которые работают по колено в грязи и фекалиях, зарплата оставляет желать лучшего.

Город обещал предприятию субсидию в размере 150 млн рублей, однако документы чиновники подписали только с третьего раза при условии, что деньги, полученные в октябре, будут потрачены до конца года. Остаток нужно будет вернуть в бюджет. «Понятно, что не успеют освоить и половину суммы», — отметил автор ролика, курганский режиссер Константин Романов.

Чтобы привести в порядок коммуникации города, требуется порядка 25 млрд рублей. Для сравнения: годовой доход бюджета Курганской области — только 20 млрд рублей. К тому же изначально сети в Кургане были спроектированы неправильно. Из-за этого при аварии на магистральном трубопроводе на бульваре Солнечный этим летом без воды оказался весь город. Не менее остро строит проблема с канализацией. «Скоро мы будем собирать дождевую воду и пить ее, — пугает автор ролика. — Но город останется еще и без канализации, и вы будете ходить по колено по улицам, как в средневековых городах, в фекалиях».

Подробнее о проблемах коммунального хозяйства города Кургана — в интервью и. о. директора АО «Водной союз» Владимира Овсянникова «URA.RU».

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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