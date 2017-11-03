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Главные новости Тюменской области
10:09  03 ноября 2017 7

Тюменцу грозит пять лет тюрьмы за кражу коровы

Традиционный сплав по реке Чусовой движения
Животное оценили в 60 тысяч рублейФото: Анна Майорова © URA.RU

Полицейские Нижнетавдинского района Тюменской области на днях поймали местного 20-летнего парня, который подозревается в краже коровы. Стоимость парнокопытного — 60 тысяч рублей.

Как выяснилось, в июне этого года хозяин одной из ферм обратился в полицию с заявлением о краже коровы с территории предприятия. По горячим следам преступление раскрыть не удалось.

Установить возможного вора удалось лишь недавно. Парень сознался в содеянном, рассказав, что проник на ферму ночью и украл корову, сообщает управление МВД РФ по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит срок лишения свободы до пяти лет. Пока ранее не судимого парня отпустили под подписку о невыезде.

Известно, что молодой человек работал водителем на этой же ферме.

Лев Истомин
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