В Кургане полиция разыскивает мужчину, который накануне ночью совершил три разбойных нападения на ночные магазины. После этого по рекомендации силовиков закрылись и другие торговые точки в городе, говорят очевидцы.
Как сообщили в региональном управлении МВД, злоумышленник врывался в магазины и, угрожая предметом, похожим на обрез, требовал у продавцов деньги. В одном из павильонов ему удалось похитить четыре тысячи рублей. Никто из сотрудников магазинов не пострадал.
По словам жителей города, нападения совершены на торговые точки по улицам 9 Мая и Пугачева, а также в районе завода «Корвет». Отрабатывающие преступление полицейские закрыли еще несколько «ночников», у других был выставлен патруль. «Нас не закрыли, но охрана стоит рядом. Боимся, а что делать-то? Начальство говорит: „Не бойтесь“», — рассказала в группе «Инцидент | Курган» Алена Курганская.
По факту нападений возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Полицейские просят граждан помочь в поимке подозреваемого. Приметы: рост — 175 см, среднего телосложения. Был одет в черную куртку с капюшоном, темную мастерку, светлую футболку и темные штаны. Граждане, располагающие информацией о местонахождении мужчины, могут обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (с сотового — 112).
Владельцам торговых павильонов силовики рекомендуют усилить меры безопасности, а также как можно чаще проводить инкассацию денежных средств.