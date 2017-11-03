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Главные новости Курганской области
12:42  03 ноября 2017 2

В Кургане разбойник с обрезом сорвал ночную торговлю в городе

Работа руками, айфон 8, скорая помощь, солнце, мигалка, полиция, полицейская сирена
Полицейским не удалось задержать преступника по горячим следамФото: depositphotos.com © URA.RU

В Кургане полиция разыскивает мужчину, который накануне ночью совершил три разбойных нападения на ночные магазины. После этого по рекомендации силовиков закрылись и другие торговые точки в городе, говорят очевидцы.

Как сообщили в региональном управлении МВД, злоумышленник врывался в магазины и, угрожая предметом, похожим на обрез, требовал у продавцов деньги. В одном из павильонов ему удалось похитить четыре тысячи рублей. Никто из сотрудников магазинов не пострадал.

По словам жителей города, нападения совершены на торговые точки по улицам 9 Мая и Пугачева, а также в районе завода «Корвет». Отрабатывающие преступление полицейские закрыли еще несколько «ночников», у других был выставлен патруль. «Нас не закрыли, но охрана стоит рядом. Боимся, а что делать-то? Начальство говорит: „Не бойтесь“», — рассказала в группе «Инцидент | Курган» Алена Курганская.

По факту нападений возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Полицейские просят граждан помочь в поимке подозреваемого. Приметы: рост — 175 см, среднего телосложения. Был одет в черную куртку с капюшоном, темную мастерку, светлую футболку и темные штаны. Граждане, располагающие информацией о местонахождении мужчины, могут обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (с сотового — 112).

Владельцам торговых павильонов силовики рекомендуют усилить меры безопасности, а также как можно чаще проводить инкассацию денежных средств.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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