12:53 07 ноября 2017 0

Голуби могли разбиться о фасады зданий (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменцы заметили десятки мертвых голубей на городских улицах. Об этом очевидцы написали в соцсетях. В областном управлении ветеринарии корреспонденту «URA.RU» пообещали заняться этой историей.

«Поднимите тему: улица Широтная, район „Ангажемента“ (театр в Тюмени и остановка с одноименным названием, — прим. ред.)!!! Десятки мертвых голубей (((Что это может быть, кто видел и знает причину! Следов насилия нет!!!» — написала в группе «ЧС Тюмень» Наталья Б.

Корреспонденту «URA.RU» тюменка пояснила, что была в таком шоке от увиденного, что даже не смогла сфотографировать погибших птиц. «Но их там очень много было, просто жуть!!! Это было вчера, подход к остановке „Ангажемент“, — уточнила Наталья. — Они явно отравы наелись! Без следов насильственной смерти абсолютно. Не совсем у остановки, а вдоль Широтной на тротуаре, везде».

«У нас на остановке „Революции“ тоже три-четыре мертвых», — подтвердила в группе «ЧС Тюмень» Марта Ч.

Пользователи предположили, что голубей кто-то расстрелял из пневматического оружия либо птицы были отравлены. «Может, реагенты сыпали на дорогу, асфальт. Ну и они кушать-то должны, может и так. Да вообще-то весь снег и лед уже растаял и мог все смыть», — написала Виктория А.

В областном управлении ветеринарии корреспонденту «URA.RU» рассказали, что пока сообщений о погибших птицах сюда не поступало, и напомнили ситуацию с погибшими синичками в 2014 году. Тогда выяснилось, что птицы могли разбиться насмерть о зеркальные фасады зданий. Главный государственный ветеринарный инспектор Тюмени Андрей Трапезников записал адрес, где были найдены мертвые голуби, и пообещал сегодня направить на место специалистов для выяснения причины гибели птиц.