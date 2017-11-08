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12:59  08 ноября 2017 0

Тюменские компании решили уволить почти 700 человек

Морг, увольнение, безработица, эмоции, газета, безработица, поиск работы, искать работу
Сотни тюменцев могут стать безработнымиФото: depositphotos.com © URA.RU

Тюменские компании намерены уволить в ближайшее время сотни сотрудников. О таких планах официально заявило 41 предприятие, сообщили корреспонденту «URA.RU» в областном департаменте занятости населения. Сейчас на каждого безработного в регионе приходится по пять вакансий.

К первому ноября о своих планах по увольнению сотрудников заявила 41 тюменская компания. В общей сложности речь идет о 668 работниках, при этом в прошлом году в это же время уволить предполагалось 1817 человек. Наиболее массовое высвобождение рабочей силы в этот раз запланировал филиал «Управление эксплуатации социальных объектов» АО «Транснефть-Сибирь» — там предполагается уволить 156 человек. В департаменте подчеркнули, что в этой организации проводится реорганизация, и фактически сотрудники будут работать во вновь созданной компании.

Кроме того, 56 человек планирует уволить филиал ПАО Банк «Югра» в городе Тюмени, и 25 человек — ООО «Газпром проектирование». К банку «Югра» 8 августа в Арбитражный суд г. Москвы Центробанк подал заявление о признании его банкротом, заседание должно состояться 23 ноября. Лицензии банк лишился еще 28 июля.

О планах по переводу сотрудников на режим неполного рабочего дня ни одна организация в службу занятости не заявляла.

Официально общая численность безработных в Тюменской области на первое ноября составила 4,1 тысячи человек. Это примерно на два процента меньше, чем на эту же дату в прошлом году, отметили в департаменте. За 10 месяцев этого года в банк данных было заявлено в общей сложности 104,3 тысячи вакансий — на 15% больше, чем за такой же период 2016 года. Сейчас на одного безработного в регионе приходится по пять вакантных мест.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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