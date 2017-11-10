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10 ноября 2017
09 ноября 2017
Главные новости Курганской области
18:56  10 ноября 2017 1

В Кургане разыскивают очевидцев инцидента с девочкой, которую автобус протащил головой по асфальту

Дождь. Клипарт. Екатеринбург, пассажир, пазик, общественный траспорт
Очевидцами происшествия могли стать 8-10 горожанФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганские следователи просят откликнуться пассажиров автобуса, ставших очевидцами происшествия с ребенком. Водитель ПАЗика зажал восьмилетнюю девочку в дверях и протащил ребенка головой по асфальту.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления СКР, в момент происшествия в автобусе находились три пассажира, еще около пяти вышли на остановке «Современник». Для проведения всесторонней доследственной проверки по данному факту очевидцев просят связаться со старшим следователем следственного отдела по города Курган Коклягиным Семеном Сергеевичем по телефонам: 23-90-50 или 8-982-807-58-69.

Инцидент, напомним, произошел 30 октября на проспекте Маршала Голикова в Заозерном. Автобус №304 зажал ногу восьмилетней девочки в дверях при входе в транспорт и несколько метров тащил ребенка по асфальту. Бабушка девочки какое-то время бежала за автобусом, удерживая внучку, но потом ребенок упал на асфальт. У девочки была полностью изорвана одежда, она получила гематомы, ушибы и ссадины. Причиной происшествия сотрудники ГИБДД считают невнимательность водителя и кондуктора, а также неисправность механизма экстренного открывания дверей в автобусе.

Анна Бояркина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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