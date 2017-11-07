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Главные новости Курганской области
17:59  07 ноября 2017 0

В Зауралье перекраивают бюджет на 2018 год. «URA.RU» узнало новые цифры

Деньги, пять тысяч, зарплата, деньги, рубли
Область получит дополнительные дотации из МосквыФото: Александр Елизаров © URA.RU

Проект бюджета на 2018 год, который приняло правительство Курганской области, ждут серьезные изменения. Накануне праздников комиссия во главе с зампредседателя правительства РФ Дмитрием Козаком приняла решение о выделении дополнительных средств Зауралью. Об этом «URA.RU» рассказала сенатор Елена Перминова, которая принимала участие в совещании.

Ожидается, что помощь Курганской области от федерального бюджета в 2018 году будет выше, чем в нынешнем. Это позволит сохранить дефицит бюджета на минимальном за последние годы уровне в 10%. По словам Перминовой, область получит прибавку на выравнивание бюджета в размере 1,9 млрд рублей. Кроме того, Зауралью выделят почти 1,4 млрд рублей на сбалансированность бюджета, чтобы обеспечить повышение МРОТ для бюджетников.

Пресс-конференция Елены Перминовой. Курган, перминова елена
Елена Перминова считает, что бюджет получится сбалансированным
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Кроме того, 2,6 млрд рублей бюджетных кредитов, которые выдаются на льготных условиях, позволят частично заместить долг в коммерческих банках. На сегодняшний день он достиг 11, 6 млрд рублей (общий долг Курганской области — 16,2 млрд рублей). Ожидается, что эти деньги поступят еще до наступления Нового года. «К нам прислушались, я считаю, что бюджет будет сбалансированным и позволит сгладить существующие проблемы», — оценила изменения сенатор.

30 октября зауральское правительство приняло проект бюджета на 2018 год. В нем запланированы доходы в сумме 36,8 млрд рублей (+3% к доходам 2017 года), расходы — 39,4 млрд рублей (+ 1,6%). Дефицит достигает максимально разрешенного уровня и составляет 2,6 млрд рублей. Он вызвал критику со стороны прокуратуры региона: было отмечено, что недостаточно средств выделено на бесплатные лекарства и жилье для сирот.

Елена Перминова подчеркнула, что параметры бюджета Зауралья будут скорректированы с учетом новых дотаций.

Чтобы сократить разрыв между доходами и расходами, курганским властям пришлось пойти на целый ряд непопулярных мер, в том числе — отменить некоторые доплаты социально незащищенным слоям населения, а также заменить стопроцентную компенсацию коммунальных льгот сельским учителям на фиксированную выплату.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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