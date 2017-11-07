Проект бюджета на 2018 год, который приняло правительство Курганской области, ждут серьезные изменения. Накануне праздников комиссия во главе с зампредседателя правительства РФ Дмитрием Козаком приняла решение о выделении дополнительных средств Зауралью. Об этом «URA.RU» рассказала сенатор Елена Перминова, которая принимала участие в совещании.
Ожидается, что помощь Курганской области от федерального бюджета в 2018 году будет выше, чем в нынешнем. Это позволит сохранить дефицит бюджета на минимальном за последние годы уровне в 10%. По словам Перминовой, область получит прибавку на выравнивание бюджета в размере 1,9 млрд рублей. Кроме того, Зауралью выделят почти 1,4 млрд рублей на сбалансированность бюджета, чтобы обеспечить повышение МРОТ для бюджетников.
Кроме того, 2,6 млрд рублей бюджетных кредитов, которые выдаются на льготных условиях, позволят частично заместить долг в коммерческих банках. На сегодняшний день он достиг 11, 6 млрд рублей (общий долг Курганской области — 16,2 млрд рублей). Ожидается, что эти деньги поступят еще до наступления Нового года. «К нам прислушались, я считаю, что бюджет будет сбалансированным и позволит сгладить существующие проблемы», — оценила изменения сенатор.
30 октября зауральское правительство приняло проект бюджета на 2018 год. В нем запланированы доходы в сумме 36,8 млрд рублей (+3% к доходам 2017 года), расходы — 39,4 млрд рублей (+ 1,6%). Дефицит достигает максимально разрешенного уровня и составляет 2,6 млрд рублей. Он вызвал критику со стороны прокуратуры региона: было отмечено, что недостаточно средств выделено на бесплатные лекарства и жилье для сирот.
Елена Перминова подчеркнула, что параметры бюджета Зауралья будут скорректированы с учетом новых дотаций.
Чтобы сократить разрыв между доходами и расходами, курганским властям пришлось пойти на целый ряд непопулярных мер, в том числе — отменить некоторые доплаты социально незащищенным слоям населения, а также заменить стопроцентную компенсацию коммунальных льгот сельским учителям на фиксированную выплату.