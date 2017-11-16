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Главные новости Тюменской области
12:51  16 ноября 2017 2

«Эти люди спасли нам жизнь!» Под Тюменью полиция несколько часов искала застрявшую в лесу машину

Митинг посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Сургут, полиция, правопорядок, автозаки, задержание
Полиция спасла двух родственников, застрявших в лесуФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жительница города Заводоуковска, который располагается в ста километрах от Тюмени, прислала благодарственное письмо в управление МВД РФ по Тюменской области. В нем она выразила глубокую признательность сотрудникам отделения полиции села Юргинское за оперативное оказание помощи ей и ее брату, когда их машина забуксовала в лесу.

Как сообщают на сайте ведомства, в сентябре женщина вместе с братом отправилась в лес за грибами и рыбой. На обратном пути их автомобиль забуксовал в грязи и вытащить его оттуда своими силами у родственников не получилось. Помимо этого, они не смогли вызвать помощь по мобильному телефону, так как в лесу не ловила связь. Из-за отсутствия брата и сестры их обеспокоенные родственники обратились в полицию. Спустя шесть часов поиска их нашли живыми и невредимыми.

«Хочу искренне поблагодарить от себя лично и от имени всей нашей семьи следственно-оперативную группу, которая была задействована в наших поисках. Эти люди спасли нам жизнь! Без них нам пришлось бы провести в лесу неизвестное количество дней. Они довели свое дело до конечного результата. Хотела бы отметить их профессионализм, а главное — уважительное и чуткое отношение к нам», — приводится текст благодарственного письма на сайте правоохранительных органов. Также там отмечено, что в ближайшее время сотрудникам ведомства будет объявлена благодарность.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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