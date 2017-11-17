16:19 17 ноября 2017 0

Инцидент произошел вечером рядом со зданием областного правительства Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени дворники изобрели новый способ борьбы с гололедом. Рабочие уселись в ковш погрузчика и руками разбрасывали реагент, причем произошло это рядом со зданием правительства Тюменской области. В фирме-субподрядчике корреспонденту «URA.RU» сообщили, что все участники истории, изумившей очевидцев, уже наказаны.

В редакцию «URA.RU» обратился читатель, который рассказал, что накануне вечером стал свидетелем странных действий рабочих, которые, очевидно, должны были обработать от гололеда территорию вдоль улицы Республики, напротив здания правительства области.

«Трое человек уселись в ковш погрузчика, машина едет, а они руками, как сеятели, разбрасывают по улице соль», — рассказал собеседник агентства. В доказательство своих слов мужчина прислал в редакцию фотографию.

Как пояснил корреспонденту «URA.RU» руководитель компании-субподрядчика по уборке этой части города Самвел Айрапетян, видео поездки рабочих в ковше попало в «Вайбер», рабочие и водитель погрузчика уже наказаны.

«Они допустили очень грубые нарушения, — сообщил собеседник агентства. — Водитель уже уволен, приказ на увольнение уже лежит у нас. Работяги, три человека, они все лишены премий. Это не их идея была, им так сказали. А мастер, который работал по четвертому комплексу по центру, уже переведен в восьмой комплекс в частный сектор. А то, видимо, слишком хорошо себя почувствовал».

«В таких случаях я всех увольняю. Но сейчас зима, людей достать почти невозможно, поэтому мастер не уволен, а переведен на более сложный участок. А рабочих просто лишили премии. Это я говорю 100%. Это и для меня неприятно, что мою фирму проецируют по „Вайберу“», — подчеркнул Самвел Айрапетян.

Он отметил, что у фирмы есть специальная машина для обработки территории реагентом. «Непонятно, почему они ее не взяли и пошли по такому пути», — сообщил собеседник агентства, подчеркнув, что в его практике такое произошло впервые.