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15 ноября 2017
06:50  18 ноября 2017 0

Компания из ХМАО, разлившая в Ямальской тундре солярку, заплатила 7,5 миллионов рублей

Разлив нефти. Нефтеюганск
Опрокинувшаяся цистерна с соляркой стоила компании из ХМАО 7,5 млн рублей, не считая собственного ущербаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

С компании «ЮВиС», по вине которой весной прошлого года на Ямале произошел разлив нефтепродуктов, взыскано 7,5 млн рублей. С момента ЧП в Приуральском районе прошло более полутора лет.

На месте ДТП еще предстоит провести рекультивацию загрязненной почвы, сообщает прокуратура по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Как сообщается, автоцистерна, перевозившая дизельное топливо, попала в ДТП 10 апреля 2016 года. Из-за сложных погодных условий произошло опрокидывание цистерны и разлив нефтепродуктов в окрестностях озера Юнто. Руководство предприятия не стало сообщать о ДТП, поэтому о то, что окружающей среде причинен ущерб, стало известно только после обращения в прокуратуру директора фактории «Ёркута».

«В результате, концентрация нефтепродуктов в почве на месте разлива превысила фоновые значения в 110 раз, площадь загрязнения земельного участка составила 735,51 кв. м. Окружающей среде причинен ущерб в сумме 7,5 млн рублей», — говорится в сообщении надзорного органа. — ООО СК «ЮВиС» и инженер по безопасности дорожного движения компании были привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.21.2 КоАП РФ (нарушение правил перевозки опасных грузов). Им назначены штрафы на общую сумму 155 тыс. рублей».

Несмотря на это компания не возмещала причиненный ущерб и не принимала мер к устранению последствий розлива ГСМ, поэтому последовало обращение в суд, который и назначил сумму компенсации, а также обязал компанию провести рекультивацию. Свое решение судебная коллегия по гражданским делам суда Ханты-Мансийского автономного округа вынесла еще 30 мая, однако взыскан долг лишь спустя полгода.

Евгений Александров
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