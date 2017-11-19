В субботу, 18 ноября, в 16-этажном доме №19 по улице Широтной в Тюмени на открытом общем балконе отдыхала нетрезвая компания молодых людей, жаривших там шашлыки. Прибывшие на место пожарные прервали веселье молодежи и потушили огонь. Сейчас «шашлычникам» грозит штраф до 420 тысяч рублей.
Пользователи соцсетей сразу же отреагировали на действия молодежи, из-за которых могла произойти трагедия. При этом большинство комментаторов удивились тому, что людям не дали нормально отдохнуть, а вызвали спасателей.
«Люди отдохнуть хотели, а вы со своим пожаром», — написала София Мегаан. «Просто шашлык жарят. Выходные же», — недоумевает Андрей Швецов. «Надо было за балкон мангал повесить, было бы не в помещении», — подсказывает еще один комментатор паблика «ЧС Тюмень» в Вконтакте.