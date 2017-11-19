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Главные новости Тюменской области
09:14  19 ноября 2017 0

«Люди отдохнуть хотели». Тюменцы вступились за молодежь, жарившую шашлыки на балконе многоэтажки. ФОТО

Фестиваль барбекю. Екатеринбург, шашлык
Субботний вечер испортили своим визитом пожарныеФото: Александр Мамаев © URA.RU

В субботу, 18 ноября, в 16-этажном доме №19 по улице Широтной в Тюмени на открытом общем балконе отдыхала нетрезвая компания молодых людей, жаривших там шашлыки. Прибывшие на место пожарные прервали веселье молодежи и потушили огонь. Сейчас «шашлычникам» грозит штраф до 420 тысяч рублей.

Пользователи соцсетей сразу же отреагировали на действия молодежи, из-за которых могла произойти трагедия. При этом большинство комментаторов удивились тому, что людям не дали нормально отдохнуть, а вызвали спасателей.

«Люди отдохнуть хотели, а вы со своим пожаром», — написала София Мегаан. «Просто шашлык жарят. Выходные же», — недоумевает Андрей Швецов. «Надо было за балкон мангал повесить, было бы не в помещении», — подсказывает еще один комментатор паблика «ЧС Тюмень» в Вконтакте.

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После вызова к дому оперативно приехал наряд пожарной охраны Фото: группа «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»

Лев Истомин
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