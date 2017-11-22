{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Публикуем их выступления в Бундестаге "без купюр". Оцените сами
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,01
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 ноября 2017
21 ноября 2017
20 ноября 2017
Главные новости Курганской области
17:35  22 ноября 2017 0

В Зауралье завели дело на депутата, который напал на сосны с бензопилой

Рабочая поездка по городу. Екатеринбург, дрова, сосны, сосновые ветки, деревья, бревна, лес рубят, вырубка леса
Народный избранник позарился на молодые деревьяФото: Александр Ельчищев © URA.RU

В Курганской области возбудили уголовное дело против 33-летнего мужчины, который является депутатом сельской Думы в Далматовском районе. Народного избранника подозревают в незаконной рубке лесных насаждений.

Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе регионального следственного управления СКР, в июле 2017 года мужчина из корыстных побуждений и без разрешения срубил семь сырорастущих (находящихся в стадии роста — прим. ред.) сосен на территории Далматовского участкового лесничества. Орудием преступления стала бензопила. Своими действиями депутат нанес ущерб лесничеству на сумму более 25 тысяч рублей.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепления доказательственной базы», — уточняют в силовых органах.

Максимальная санкция части 1 статьи 260 УК РФ, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров