17:35 22 ноября 2017 0

Народный избранник позарился на молодые деревья Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

В Курганской области возбудили уголовное дело против 33-летнего мужчины, который является депутатом сельской Думы в Далматовском районе. Народного избранника подозревают в незаконной рубке лесных насаждений.

Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе регионального следственного управления СКР, в июле 2017 года мужчина из корыстных побуждений и без разрешения срубил семь сырорастущих (находящихся в стадии роста — прим. ред.) сосен на территории Далматовского участкового лесничества. Орудием преступления стала бензопила. Своими действиями депутат нанес ущерб лесничеству на сумму более 25 тысяч рублей.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепления доказательственной базы», — уточняют в силовых органах.

Максимальная санкция части 1 статьи 260 УК РФ, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.