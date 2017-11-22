19:50 22 ноября 2017 0

Рунет продолжает высмеивать курьез, произошедший во время заседания бундестага Фото: соцсети

Речь ученика старших классов гимназии Нового Уренгоя с трибуны федерального собрания Германии подняла цунами дискуссий и откликов как в федеральных СМИ, так и в социальных сетях. Мальчик Коля превратился в объект массовой травли и стал героем фотожаб. Пользователи интернета активно придумывают и размещают мемы. В одном из таковых ЯНАО уже переименовали в Ямало-Немецкий автономный округ.

Особенно бурное обсуждение происходит в сообществах Нового Уренгоя и других городов Ямала. Пользователи советуют юноше лучше учить историю и иллюстрируют свои обращения к нему документальными фотографиями времен Великой Отечественной. От негодующих земляков досталось учителям гимназии, родителям школьника и «Газпрому», поддерживающему учебные заведения Нового Уренгоя. Сайт гимназии, где учатся участники делегации, был недоступен несколько дней. В группе учебного заведения в социальной сети после ажиотажа сразу же удалили пост о поездке своих учащихся в Берлин.

«URA.RU» приводит несколько наиболее ярких мемов и фотожаб. Некоторые из них на момент публикации уже недоступны для просмотра в первоисточнике.

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Относительно травли школьника уже высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова потребовала «немедленно прекратить гонения на мальчика и его родных». Вслед за ними высказался и губернатор Ямала. Дмитрий Кобылкин, находясь сегодня в Москве, с трибуны федерального собрания Российской Федерации сказал: «Мы с вами не должны путать понятия популяризации нацизма, в чем его пытаются обвинить, и сострадания к людям. Мальчика в обиду никто не даст…».