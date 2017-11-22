{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Публикуем их выступления в Бундестаге "без купюр". Оцените сами
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,01
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 ноября 2017
21 ноября 2017
19:50  22 ноября 2017 0

«Ямало-Немецкий округ». В Сети переименовали ЯНАО после выступления школьника в Бундестаге. ФОТО

Рунет продолжает высмеивать курьез, произошедший во время заседания бундестагаФото: соцсети

Речь ученика старших классов гимназии Нового Уренгоя с трибуны федерального собрания Германии подняла цунами дискуссий и откликов как в федеральных СМИ, так и в социальных сетях. Мальчик Коля превратился в объект массовой травли и стал героем фотожаб. Пользователи интернета активно придумывают и размещают мемы. В одном из таковых ЯНАО уже переименовали в Ямало-Немецкий автономный округ.

Особенно бурное обсуждение происходит в сообществах Нового Уренгоя и других городов Ямала. Пользователи советуют юноше лучше учить историю и иллюстрируют свои обращения к нему документальными фотографиями времен Великой Отечественной. От негодующих земляков досталось учителям гимназии, родителям школьника и «Газпрому», поддерживающему учебные заведения Нового Уренгоя. Сайт гимназии, где учатся участники делегации, был недоступен несколько дней. В группе учебного заведения в социальной сети после ажиотажа сразу же удалили пост о поездке своих учащихся в Берлин.

«URA.RU» приводит несколько наиболее ярких мемов и фотожаб. Некоторые из них на момент публикации уже недоступны для просмотра в первоисточнике.

1/10
Фото: соцсети

Относительно травли школьника уже высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова потребовала «немедленно прекратить гонения на мальчика и его родных». Вслед за ними высказался и губернатор Ямала. Дмитрий Кобылкин, находясь сегодня в Москве, с трибуны федерального собрания Российской Федерации сказал: «Мы с вами не должны путать понятия популяризации нацизма, в чем его пытаются обвинить, и сострадания к людям. Мальчика в обиду никто не даст…».

Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров