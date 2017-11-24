{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Публикуем их выступления в Бундестаге "без купюр". Оцените сами
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,53
Динамика за 2 недели
Евро 69,33
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 ноября 2017
23 ноября 2017
22 ноября 2017
14:47  24 ноября 2017 0

«Запсибкомбанк» получил награду всероссийского конкурса за программу финансовой грамотности для детей

Всего на премию номинировалось 460 проектовФото: пресс-служба «Запсибкомбанка»

В 27-й день рождения «Запсибкомбанк» принял участие в 14-й церемонии вручений Премии Рунета в Москве. Она является независимой государственной общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета.

В рамках премии были названы победители восьмого всероссийского конкурса интернет-проектов «Позитивный контент», направленных на социализацию детей и молодежи, где банк стал одним из лауреатов — организаторы отметили программу, разработанную для обучения детей финансовой грамотности.

Победителем в номинации «социально ориентированный коммерческий интернет-проект» признали программу детской финансовой грамотности «Мини Мани» от «Запсибкомбанка».

Всего в конкурсе номинировалось 460 проектов. Программа «Мини Мани» была отмечена в шорт-листах сразу в двух номинациях: «лучший образовательный медиапроект» и «социально ориентированный коммерческий интернет-проект».

«Мини-Мани» — это обучающая программа от «Запсибкомбанка», созданная для детей и их родителей, которая помогает просто, доступно, эффективно и интересно рассказать ребенку о таких важных понятиях, как деньги, экономия и сбережения, затраты и бюджет, банк и банковские продукты.

«Мы рады, что программу „Мини Мани“ по достоинству оценили на всероссийском уровне и она стала победителем одного из самых престижных конкурсов интернет-проектов. Благодаря признанию заслуг программы мы видим, что банковский проект был реализован не зря, победа в конкурсе дает стимул „Мини Мани“ развиваться и прирастать новыми направлениями. Мы с огромным удовольствием будем продолжать работать и дальше в интересах финансового развития детей всей страны!» — отметил начальник управления по связям с общественностью ПАО «Запсибкомбанк» Ирина Романенко.

Кстати, сейчас герои программы финансовой грамотности «Мини Мани» проводят конкурс для детей в возрасте от 3 до 14 лет — «Новогодний наряд для логотипа „Запсибкомбанка“». Помимо призов, победители получат возможность стать участниками рекламной компании программы «Мини Мани».

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров