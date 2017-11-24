В 27-й день рождения «Запсибкомбанк» принял участие в 14-й церемонии вручений Премии Рунета в Москве. Она является независимой государственной общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета.
В рамках премии были названы победители восьмого всероссийского конкурса интернет-проектов «Позитивный контент», направленных на социализацию детей и молодежи, где банк стал одним из лауреатов — организаторы отметили программу, разработанную для обучения детей финансовой грамотности.
Победителем в номинации «социально ориентированный коммерческий интернет-проект» признали программу детской финансовой грамотности «Мини Мани» от «Запсибкомбанка».
Всего в конкурсе номинировалось 460 проектов. Программа «Мини Мани» была отмечена в шорт-листах сразу в двух номинациях: «лучший образовательный медиапроект» и «социально ориентированный коммерческий интернет-проект».
«Мини-Мани» — это обучающая программа от «Запсибкомбанка», созданная для детей и их родителей, которая помогает просто, доступно, эффективно и интересно рассказать ребенку о таких важных понятиях, как деньги, экономия и сбережения, затраты и бюджет, банк и банковские продукты.
«Мы рады, что программу „Мини Мани“ по достоинству оценили на всероссийском уровне и она стала победителем одного из самых престижных конкурсов интернет-проектов. Благодаря признанию заслуг программы мы видим, что банковский проект был реализован не зря, победа в конкурсе дает стимул „Мини Мани“ развиваться и прирастать новыми направлениями. Мы с огромным удовольствием будем продолжать работать и дальше в интересах финансового развития детей всей страны!» — отметил начальник управления по связям с общественностью ПАО «Запсибкомбанк» Ирина Романенко.
Кстати, сейчас герои программы финансовой грамотности «Мини Мани» проводят конкурс для детей в возрасте от 3 до 14 лет — «Новогодний наряд для логотипа „Запсибкомбанка“». Помимо призов, победители получат возможность стать участниками рекламной компании программы «Мини Мани».