{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,28
Динамика за 2 недели
Евро 69,50
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 ноября 2017
26 ноября 2017
25 ноября 2017
24 ноября 2017
23 ноября 2017
16:56  27 ноября 2017 0

Американцы хотят внедрить единую базу медицинских данных по примеру Тюмени

Участники SURF встретились с губернатором Тюменской области Владимиром ЯкушевымФото: мультицентр «Моя территория»

Тюменские электронные медкарты стали основой для исследовательского проекта американских студентов. Участники Стэнфордского форума (STANFORD U.S.-RUSSIA FORUM — SURF) нашли точки для сотрудничества России и США в сферах кибербезопасности, здравоохранения и освоения космоса.

Организаторы SURF отмечают, что наработки студентов нередко ложатся в основу стартапов, социальных международных проектов в сфере образования и здравоохранения. Вот и визит в медицинские учреждения города и департамент здравоохранения региона помог участникам одной из групп форума найти материал для своего исследования. Как выяснилось, в США не реализована система единой карты больного, позволяющая пациенту проходить лечение в разных больницах без потери данных. Причина тому — частная медицина. В Тюменской области единая база медицинских данных реализована, и участники Стэнфордского форума планируют адаптировать успешную региональную практику к своей системе, сообщили в пресс-службе мультицентра «Моя территория».

В рамках деловой части визита участники также встретились с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым, где задавали ему вопросы, касающиеся проектов, которые они реализуют. Группы студентов побывали на заводах «УГМК-сталь», «Бейкер-Хьюз», в аэропорте Плеханово, Тюменском кардиоцентре, встретились с молодыми предпринимателями. Тридцать студентов лучших вузов России и США пробыли в Тюмени с 23 по 25 ноября.

1/6
Фото: мультицентр «Моя территория»

По условиям программы форума, его участники в течение академического года в международных командах очно и дистанционно работают над исследовательскими проектами. 26 ноября участники регионального сегмента SURF отправились домой, в российские и американские города. Они продолжат работу над исследовательскими проектами дистанционно и вновь встретятся в апреле в Стэнфорде, в США, где представят результаты работы.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров