16:56 27 ноября 2017 0

Участники SURF встретились с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым Фото: мультицентр «Моя территория»

Тюменские электронные медкарты стали основой для исследовательского проекта американских студентов. Участники Стэнфордского форума (STANFORD U.S.-RUSSIA FORUM — SURF) нашли точки для сотрудничества России и США в сферах кибербезопасности, здравоохранения и освоения космоса.

Организаторы SURF отмечают, что наработки студентов нередко ложатся в основу стартапов, социальных международных проектов в сфере образования и здравоохранения. Вот и визит в медицинские учреждения города и департамент здравоохранения региона помог участникам одной из групп форума найти материал для своего исследования. Как выяснилось, в США не реализована система единой карты больного, позволяющая пациенту проходить лечение в разных больницах без потери данных. Причина тому — частная медицина. В Тюменской области единая база медицинских данных реализована, и участники Стэнфордского форума планируют адаптировать успешную региональную практику к своей системе, сообщили в пресс-службе мультицентра «Моя территория».

В рамках деловой части визита участники также встретились с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым, где задавали ему вопросы, касающиеся проектов, которые они реализуют. Группы студентов побывали на заводах «УГМК-сталь», «Бейкер-Хьюз», в аэропорте Плеханово, Тюменском кардиоцентре, встретились с молодыми предпринимателями. Тридцать студентов лучших вузов России и США пробыли в Тюмени с 23 по 25 ноября.

1/6 Фото: мультицентр «Моя территория»

По условиям программы форума, его участники в течение академического года в международных командах очно и дистанционно работают над исследовательскими проектами. 26 ноября участники регионального сегмента SURF отправились домой, в российские и американские города. Они продолжат работу над исследовательскими проектами дистанционно и вновь встретятся в апреле в Стэнфорде, в США, где представят результаты работы.