{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,41
Динамика за 2 недели
Евро 69,49
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
29 ноября 2017
28 ноября 2017
27 ноября 2017
14:36  29 ноября 2017 2

Единороссы Ноябрьска после ареста нефтяного топ-менеджера не спешат менять лидера. Полномочия нового руководителя хотят существенно ограничить

Единороссы подбирают замену Павлу Крюкову у руля партии в НоябрьскеМаксим Егоров © URA.RU

Полномочия секретаря отделения «Единой России» в Ноябрьске, с высокой долей вероятности, будет исполнять временный человек. Сейчас единороссы обсуждают, кто займет место руководителя ячейки Павла Крюкова, арестованного по обвинению в коммерческом подкупе. Об этом в среду, 29 ноября, сообщил «URA.RU» источник внутри партии.

Ранее обсуждался вариант замены Павла Крюкова на постоянного нового секретаря. Однако, как объясняют источники агентства, единороссы решили не торопить события и дождаться решения суда. В воскресенье, 19 ноября, сразу после ареста генерального директора Ноябрьскнефтегаза Павла Крюкова, экстренное заседание политсовета отделения в Ноябрьске приостановило членство в партии своего секретаря.

9 декабря пройдет окружная партийная конференция в Салехарде. Ноябрьск должны будут представить как минимум три делегата. Избраны они будут на городской конференции, которую ноябрьские единороссы обязаны провести не позднее следующей недели. Для подготовки к конференции и выбора исполняющего обязанности секретаря ноябрьские единороссы проведут заседание политсовета в эту пятницу, 1 декабря.

Глава компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», лидер единороссов Ноябрьска Павел Крюков, был задержан 17 ноября оперативниками МВД и ФСБ во время получения меченых купюр от посредника. Заключение под стражу депутата произведено по ходатайству ямальской прокуратуры для обеспечения необходимых следственных действий. Максимальная санкция статьи, вменяемой нефтянику, предусматривает до семи лет лишения свободы.

Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров