Полномочия секретаря отделения «Единой России» в Ноябрьске, с высокой долей вероятности, будет исполнять временный человек. Сейчас единороссы обсуждают, кто займет место руководителя ячейки Павла Крюкова, арестованного по обвинению в коммерческом подкупе. Об этом в среду, 29 ноября, сообщил «URA.RU» источник внутри партии.
Ранее обсуждался вариант замены Павла Крюкова на постоянного нового секретаря. Однако, как объясняют источники агентства, единороссы решили не торопить события и дождаться решения суда. В воскресенье, 19 ноября, сразу после ареста генерального директора Ноябрьскнефтегаза Павла Крюкова, экстренное заседание политсовета отделения в Ноябрьске приостановило членство в партии своего секретаря.
9 декабря пройдет окружная партийная конференция в Салехарде. Ноябрьск должны будут представить как минимум три делегата. Избраны они будут на городской конференции, которую ноябрьские единороссы обязаны провести не позднее следующей недели. Для подготовки к конференции и выбора исполняющего обязанности секретаря ноябрьские единороссы проведут заседание политсовета в эту пятницу, 1 декабря.
Глава компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», лидер единороссов Ноябрьска Павел Крюков, был задержан 17 ноября оперативниками МВД и ФСБ во время получения меченых купюр от посредника. Заключение под стражу депутата произведено по ходатайству ямальской прокуратуры для обеспечения необходимых следственных действий. Максимальная санкция статьи, вменяемой нефтянику, предусматривает до семи лет лишения свободы.