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29 ноября 2017
28 ноября 2017
27 ноября 2017
14:41  29 ноября 2017 0

В Надыме массово гибнут голуби. Жители заподозрили травлю птиц

Колония уток у бассейна Динамо. Екатеринбург, голуби, утки, городские птицы
Птиц находят мертвыми или бьющимися в конвульсияхФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Надыме заметили массовую гибель птиц. Пользователи одного из городских пабликов в соцсети пишут, что мертвых голубей находят на дорогах, во дворах. Некоторые еще бьются в конвульсиях.

«Полгорода звонят, пишут по всем подъездам, на дорогах голуби валяются, бьются в судорогах, у нас сегодня умер на работе, знакомые трех нашли», — сообщает жительница города Юлия.

Сообщение послужило поводом для жаркой дискуссии. Жители города решили, что кто-то решил отравить птиц. При этом комментаторы разделились на два лагеря. Первые ищут виновных и жалеют погибших голубей. Вторые, наоборот, встали на сторону истребления птиц, которые разносят заразу и гадят в общественных местах. И даже предлагают запретить устраивать кормушки вблизи жилых домов.

«Чем они лучше крыс, мышей? Такие же разносчики заразы. Противно ходить там, где они обитают. Любителям этой заразы — стройте себе голубятни и содержите их там», — пишет жительница города Юлия.

«Можно поспорить, кто больший переносчик заразы — голубь или человек, я не слышал, чтоб от голубей люди гибли, а человек — это СПИД, туберкулёз и прочее», — утверждает Ильнур.

«Помню, такие же дискуссии были под постам о бродячих псах», — подмечает Александр.

В чем причина гибели голубей, пока неизвестно. В городской ветстанции «URA.RU» рассказали, что пока к ним жалоб не поступало

«На прошлой неделе было у нас несколько обращений по голубям. Приносили птиц. Каких-то вирусных заболеваний у них или признаков отравлений выявлено не было. Просто животные у нас адаптированы к городском образу жизни и малоподвижны. Приносили птиц с нарушением вестибулярного аппарата — они летать не могут. Наружных повреждений у них тоже не было», — пояснили в ветстанции.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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