В свердловском минздраве назвали причины рухнувшей рождаемости

В Свердловской области снижается рождаемость, в частности, из-за проблем с репродуктивным здоровьем у девушек. Так, у половины исследованных жительниц есть проблемы с менструацией, а почти 25% страдают ожирением. Об этом на международном женском форуме «Единство. Согласие. Развитие» рассказала экс-замминистра здравоохранения региона Елена Чадова.
По данным минздрава, в 2012 в регионе родилось больше 61 тысячи детей, а в 2024 — около 27 тысяч. «На диспансеризации мы видим у женщин избыточную массу тела. Если в 2015-м этот показатель составлял 10%, то в 2023 он составлял немного более 22%», — сказала Чадова.
Ежегодно в регионе исследуют около 840 тысяч детей. По словам Чадовой, почти у каждой второй девушки-подростка есть нарушения менструального цикла, а каждая четвертая страдает ожирением. На репродуктивное здоровье также влияют недостаточность питания, врожденные аномалии, воспалительные болезни тазовых органов, задержка полового развития и сахарный диабет.
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