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06 декабря 2017
Главные новости Москвы
14:51  06 декабря 2017 0

В Крыму задержали за взятку замглавы УФАС. Его начальника ранее нашли мертвым

Суд над Ведерниковым. Челябинск., руки, наручники, браслеты
Крымского антимонопольщика задержали за вымогательство трех мин рублейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Крыму задержали заместителя руководителя республиканского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Вячеслава Токарева по подозрению в вымогательстве взятки в три млн рублей. Задерждание произошло вскоре после того, как его непосредственный начальник Тимофей Кураев был обнаружен мертвым.

В Следственном комитете информацию о задержании Токарева информагентству Nation News не подтвердили, однако опровергать данные тоже не стали. По данным «Интерфакса», задержание чиновника проводили сотрудники полиции и ФСБ.

Токарев работал в антимонопольной службы «еще со времен Украины» рассказал источник РБК, близкий к правительству Крыма. Собеседник издания предположил, что антимонопольщика задержали по обвинению со стороны дорожной компании, которая «шла на тендер». Якобы чиновник ФАС вымогал у строительной компании три млн рублей. В интересах следствия название фирмы не разглашается.

Известно, что Токарев курировал работу ФАС в Севастополе. 8 ноября его начальника, 44-летнего главу крымского управления ФАС Тимофея Кураева, обнаружили мертвым в собственном доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье «доведение до самоубийства».

Нина Калинина
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