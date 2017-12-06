В Крыму задержали заместителя руководителя республиканского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Вячеслава Токарева по подозрению в вымогательстве взятки в три млн рублей. Задерждание произошло вскоре после того, как его непосредственный начальник Тимофей Кураев был обнаружен мертвым.
В Следственном комитете информацию о задержании Токарева информагентству Nation News не подтвердили, однако опровергать данные тоже не стали. По данным «Интерфакса», задержание чиновника проводили сотрудники полиции и ФСБ.
Токарев работал в антимонопольной службы «еще со времен Украины» рассказал источник РБК, близкий к правительству Крыма. Собеседник издания предположил, что антимонопольщика задержали по обвинению со стороны дорожной компании, которая «шла на тендер». Якобы чиновник ФАС вымогал у строительной компании три млн рублей. В интересах следствия название фирмы не разглашается.
Известно, что Токарев курировал работу ФАС в Севастополе. 8 ноября его начальника, 44-летнего главу крымского управления ФАС Тимофея Кураева, обнаружили мертвым в собственном доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье «доведение до самоубийства».