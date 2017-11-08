{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экскурсионный автобус с детьми разбился под Ярославлем
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,25
Динамика за 2 недели
Евро 68,70
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 ноября 2017
08 ноября 2017
23:18  08 ноября 2017 0

СКР возбудил уголовное дело в связи со смертью Кураева

ЧП на Октябрьском Поле. Москва, следственный комитет, октябрьское поле, автомобиль скр
Тело высокопоставленного чиновника было обнаружено в его симферопольской квартиреФото: Владимир Андреев © URA.RU

Смерть начальника управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Тимофея Кураева стала поводом для возбуждения уголовного дела. Следователи возбудили уголовное дело по статье «доведение до самоубийства».

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах Крыма, дело было открыто по части 1 статьи 110 УК РФ (доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего).

Впрочем, по информации ТАСС, речь идет о части 2 этой же статьи УК РФ — доведение до самоубийства по предварительному сговору или в публичном выступлении. Кроме того, у информагентства есть сведения о том, что что Кураев оставил прощальное видеообращение.

Как ранее писало «URA.RU», тело 44-летнего Тимофея Кураева было обнаружено в его квартире в Симферополе. С 1996 года он проходил службу в МВД РФ, а в 2014 году был назначен руководить управлением ФАС по Крыму и Севастополю.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров