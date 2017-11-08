23:18 08 ноября 2017 0

Тело высокопоставленного чиновника было обнаружено в его симферопольской квартире Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Смерть начальника управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Тимофея Кураева стала поводом для возбуждения уголовного дела. Следователи возбудили уголовное дело по статье «доведение до самоубийства».

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах Крыма, дело было открыто по части 1 статьи 110 УК РФ (доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего).

Впрочем, по информации ТАСС, речь идет о части 2 этой же статьи УК РФ — доведение до самоубийства по предварительному сговору или в публичном выступлении. Кроме того, у информагентства есть сведения о том, что что Кураев оставил прощальное видеообращение.

Как ранее писало «URA.RU», тело 44-летнего Тимофея Кураева было обнаружено в его квартире в Симферополе. С 1996 года он проходил службу в МВД РФ, а в 2014 году был назначен руководить управлением ФАС по Крыму и Севастополю.