Недострой в Ноябрьске завершат, несмотря на «уголовку» застройщиков

Строительство долгостроя на улице Советской в Ноябрьске завершат. Об этом «URA.RU» сообщил конкурсный управляющий находящегося в стадии банкротства ООО «Стройдом» Александр Больших.
«В ближайшее время проведем собрание дольщиков и кредиторов „Стройдома“, на котором должны принять решение о продаже долгостроя или его завершению строительством. Скорее всего, строительство возобновят и дом достроят. Такое решение предлагают округ и городские власти», — рассказал он «URA.RU». По информации «URA.RU», сейчас НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» и городская администрация Ноябрьска ищут компанию, которая возьмется достроить дом на 80 квартир по улице Советской, 28 с минимально возможной прибылью.
Отметим, в начале 2017 года по представлению прокуратуры Ноябрьска полиция возбудила дело против директора и учредителей ООО «Стройдом». По информации агентства, сейчас гендиректор и соучредитель строительной компании Сергей Стогний, как и основной учредитель с долей 90% уставного капитала Мансур Хусаинов, находятся под подпиской о невыезде. С учредителями Стройдома работает следственный отдел СК РФ по Ноябрьску. Идут следственные действия в отношении фигурантов на предмет изучения количества присвоенных денежных средств, а не затраченных на строительство. Им инкриминируют хищения путем мошеннических действий. Речь может идти о десятках миллионов рублей.
В доме на Советской, готовность которого эксперты оценили в 20%, было продано 38 квартир из 80. Другой недострой «Стройдома» по улице Космонавтов имеет готовность 87%. Общая сумма претензий кредиторов и дольщиков в отношении ООО «Стройдом» составляет более 200 млн рублей, из них примерно 80 млн рублей — деньги дольщиков.