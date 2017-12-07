14:23 07 декабря 2017 0

В Совете Федерации поддерживают идеи шадринцев Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Комитет по социальной политике Совета Федерации поддержал зауральских правозащитников, которые добиваются внесения поправок в закон о поддержке детей-сирот. Инициатива родилась после попытки курганских чиновников выселить из квартиры трехлетнего малыша.

Беспрецедентную историю «URA.RU» рассказало в октябре этого года. Администрация Шадринска через суд добивалась выселения маленького Данила из муниципальной квартиры, которую его погибшей матери предоставили как сироте по договору социального найма. После публикации нашего агентства и резонанса, который вызвала новость, чиновники все же позволили ребенку проживать в квартире до истечения срока договора соцнайма. Затем планируется решить вопрос о предоставлении малышу квартиры на законных основаниях. Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, общественники предложили изменить федеральный закон.

Шадринские чиновники хотели выселить из квартиры ребенка, у которого погибла мать Фото предоставлено Александром Андрюковым

Правозащитник Александр Андрюков в разговоре с «URA.RU» уточнил, что решение об условиях и сроках предоставления жилья детям-сиротам эффективнее принимать специальным комиссиям на местах. «Как правило, жилье сиротам предоставляется, когда они уже являются состоявшимися членами общества, работают и имеют семьи. При этом распоряжаться своими квартирами они не могут в течение пяти лет, из-за этого возникают абсурдные ситуации», — поясняет нашему агентству Андрюков. Он приводит в пример семью с двумя детьми, которая ютится в однокомнатной квартире, а продать ее и улучшить жилищные условия не имеет права.

В ответе Совета Федерации правозащитнику (скан документа имеется в распоряжении редакции) говорится, что идея «заслуживает внимания», однако дети-сироты, достигшие высокой степени социализации, являются «скорее исключением из общего правила». В октябре Госдума по этой причине отклонила аналогичный законопроект заксобрания Вологодской области, который ранее поддержал комитет по соцполитике Совфеда.

Александр Андрюков предполагает, что поправки рано или поздно все-таки будут приняты, так как «момент назрел» и закон просто нуждается в изменении. Он добавил, что сейчас предложения правозащитников рассматривают министерство труда и соцзащиты РФ, а также комитет думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.