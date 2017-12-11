Тюменские работодатели подписали соглашение с вузами

В рамках чемпионата рабочих профессий WorldSkills Russia-2018 состоялось подписание соглашения между образовательными учреждениями Тюменской области и энергетической компанией «СУЭНКО».
Стабильный экономический рост Тюменской области повышает потребность региона в электроэнергии. Для обеспечения надежного электроснабжения и развития новых сетей в минимальные сроки СУЭНКО создает кадровый резерв, ведь 2017 год показал, что предприятие остро нуждается в технических специалистах.
Решение проблемы дефицита квалифицированных рабочих руководство компании видит в создании продуктивного союза между студентом, учебным учреждением и компанией «СУЭНКО» с взаимной ответственностью всех участников. С инициативой энергетики вышли на руководство учебных заведений и департамент образования и науки Тюменской области.
7 декабря 2017 в рамках WorldSkills Russia-2018 были подписаны соглашения между Тюменским индустриальным университетом, Тюменским техникумом строительной индустрии и городского хозяйства, Ялуторовским агротехнологическим колледжем, Ишимским многопрофильный техникумом и СУЭНКО. Документы определяют важные аспекты совместной работы — это разработка учебной программы, подготовка и повышение квалификации специалистов, организация практики для студентов и стажировки для преподавателей в компании, а также участие сотрудников СУЭНКО в государственных экзаменах.
«Благодаря тому, что ПАО „СУЭНКО“ будет работать с нашим вузом в формате базовой кафедры, мы будем менять архитектуру образовательной программы, учитывая все потребности развивающейся индустрии», — комментирует исполняющая обязанности ректора ТИУ Вероника Ефремова.
Все пункты подписанного соглашения должны стать базой для внедрения в государственную итоговую аттестацию нового формата — демонстрационного экзамена.
«Каждый выпускник будет демонстрировать свои навыки и компетенции в режиме полевых условий, — уточняет директор регионального департамента образования и науки Алексей Райдер, — и показывать не комиссии, созданной внутри образовательного учреждения, а комиссии представителей работодателя. Это по-другому формирует планку требований».
Студенты, выбравшие демонстрационный экзамен, получат паспорт компетенций, дающий конкурентное преимущество при трудоустройстве перед выпускником, в портфолио которого отсутствует такой документ.
В результате совместной работы СУЭНКО должна получить квалифицированных специалистов с необходимым набором навыков, учебные заведения создадут буфер для выпускников по окончанию обучения, а студенты получат желаемую работу.
«В нашей компании сильны традиции, работает много династий. Думаю, сюжет, когда выпускники будут знакомы с руководителями практики, с коллективом, с компанией, создаст хорошую психологическую почву, чтобы остаться в СУЭНКО. Практика на полигоне предприятия поможет сократить путь от выпускника до специалиста», — подвел итог встречи директор ПАО «СУЭНКО» Данил Анучин.