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Главные новости Ямала
15:07  12 декабря 2017 0

Ученые назвали причину появления гигантских воронок на Ямале. ФОТО

Воронки появились после взрыва природного газаФОТО: MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute)

Причиной появления гигантских воронок на Ямале признали взрывы природного газа. К таким выводам пришли сотрудники сразу нескольких научных организаций.

Первые воронки появились на Ямале еще в 2014 году. Их размер составлял 60 метров. Летом этого года недалеко от села Сеяха появилась воронка глубиной с девятиэтажный дом. Объяснить причину таких образований долго не могли, так как никаких исследований загадочного явления не проводилось. Эксперты предполагали, что явление связано с природным газом. Сейчас их догадки подтвердили специалисты МГУ, института криософии Тюмени и центра спутникового мониторинга Земли «Сканэкс».

Для исследования ученые запросили космические снимки. Им было необходимо создать модель рельефа до и после появления воронок. Выяснилось, что перед их появлением на поверхности Земли формировались бугры высотой до пяти метров. Это говорит о том, что природный газ накапливался под слоем вечной мерзлоты. С увеличением давления газа происходил взрыв, который оставлял глубокие воронки.

Ученые планируют и дальше проводить исследования. Так, они намерены проанализировать природную обстановку с целью определения мест появления новых воронок, сообщает «Ридус».

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Фото: MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute)

Дарья Рукачёва
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