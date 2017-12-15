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Главные новости Тюменской области
09:18  15 декабря 2017 0

В Тюмени только две энергокомпании готовы к аномальным морозам

Энергетики проходили испытание на морозоустойчивостьФОТО: пресс- служба ПАО «СУЭНКО»

В Тюменской области для энергетических и сетевых компаний прошли учения по предотвращению массовых аварий на электросетях, вызванных холодами. По итогам выяснилось, что к аномально низким температурам готовы только два из десяти предприятий: ПАО «СУЭНКО» и АО «Тюменьэнерго».

Масштабные учения прошли на территории Тюменского района. Согласно сценарию, 12 декабря 2017 года в результате аномально низкой температуры минус 35 градусов повредилось энергооборудование в нескольких населенных пунктах. Перед тюменскими энергетиками была поставлена задача в минимальные сроки провести осмотр оборудования, найти места повреждения и запитать потребителей (в первую очередь социально значимые объекты). «Учения показали, что крупные сетевые компании СУЭНКО и „Тюменьэнерго“ показали полную готовность в случае чрезвычайной ситуации. Эффективное взаимодействие этих компаний и слаженная работа позволили в кратчайшие сроки условно запитать потребителей Тюменского района», — рассказали в пресс-службе ПАО «СУЭНКО». Энергетики подтвердили знание схемы и режима работы оборудования, ими был налажен оперативный обмен информацией между компаниями и органами власти.

«При этом другие небольшие сетевые организации испытания не прошли», — добавили в СУЭНКО. Выяснилось, что оснащение мелких сетевых организаций не позволяет устранять последствия массовых отключений электроэнергии. Также у компаний отсутствует прямое взаимодействие с ЕДДС Тюменского района. Большинство таких сетевых предприятий не имеют круглосуточную диспетчерскую службу.

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ФОТО: пресс-служба ПАО «СУЭНКО»

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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