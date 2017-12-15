В Тюмени только две энергокомпании готовы к аномальным морозам

В Тюменской области для энергетических и сетевых компаний прошли учения по предотвращению массовых аварий на электросетях, вызванных холодами. По итогам выяснилось, что к аномально низким температурам готовы только два из десяти предприятий: ПАО «СУЭНКО» и АО «Тюменьэнерго».
Масштабные учения прошли на территории Тюменского района. Согласно сценарию, 12 декабря 2017 года в результате аномально низкой температуры минус 35 градусов повредилось энергооборудование в нескольких населенных пунктах. Перед тюменскими энергетиками была поставлена задача в минимальные сроки провести осмотр оборудования, найти места повреждения и запитать потребителей (в первую очередь социально значимые объекты). «Учения показали, что крупные сетевые компании СУЭНКО и „Тюменьэнерго“ показали полную готовность в случае чрезвычайной ситуации. Эффективное взаимодействие этих компаний и слаженная работа позволили в кратчайшие сроки условно запитать потребителей Тюменского района», — рассказали в пресс-службе ПАО «СУЭНКО». Энергетики подтвердили знание схемы и режима работы оборудования, ими был налажен оперативный обмен информацией между компаниями и органами власти.
«При этом другие небольшие сетевые организации испытания не прошли», — добавили в СУЭНКО. Выяснилось, что оснащение мелких сетевых организаций не позволяет устранять последствия массовых отключений электроэнергии. Также у компаний отсутствует прямое взаимодействие с ЕДДС Тюменского района. Большинство таких сетевых предприятий не имеют круглосуточную диспетчерскую службу.