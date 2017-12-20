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20 декабря 2017
19 декабря 2017
18 декабря 2017
13:07  20 декабря 2017 0

«Будем смотреть на его работу». Губернатор Якушев успокоил главу самого отсталого тюменского района

Пресс-конференция губернатора Владимира Якушева. Тюмень, якушев владимир
Губернатор Владимир Якушев рассказал, что грозит главе Бердюжского районаФото: Николай Бастриков © URA.RU

Главе Бердюжского района Тюменской области Виктору Рейну не придется выполнять «джентльменское соглашение» с областными властями и покидать свой пост из-за последнего места в рейтинге муниципалитетов. У чиновника есть год для того, чтобы исправить положение дел. Об этом 20 декабря сообщил на пресс-конференции губернатор области Владимир Якушев, отвечая на вопрос корреспондента «URA.RU».

«Когда мы смотрели рейтинги, мы открыто их обсуждали с главами, — сказал губернатор. — Но я не считаю, что правильно на пресс-конференции объявлять, что губернатор кого-то уволил. Я не сторонник таких методов работы. Да, по прошлым рейтингам 2015 и 2016 годов были соглашения, что занявшие последнее место уходят добровольно». Владимир Якушев напомнил, что «так произошло в позапрошлом году в Исетском районе». «URA.RU» тогда писало, что глава МО Александр Поминов, переизбравшийся в 2012 году, досрочно сложил полномочия 26 июня 2015 года. Чиновник руководил Исетским районом с 2001 года.

«В этом рейтинге последнее место занял Бердюжский район, но там глава работает всего второй год, — подчеркнул Владимир Якушев. — Этого времени недостаточно, чтобы сделать выводы и проявить себя. В течение 2018 года мы будем смотреть на работу в Бердюжском районе».

Виктор Рейн возглавил Бердюжский район в сентябре 2015 года, его кандидатуру единогласно поддержали депутаты местной думы. Рейн оказался полным тезкой известного тюменцам экс-мэра Ишима, депутата Тюменской областной думы. Прежний глава Бердюжского района Николай Теньковский занял кресло руководителя Исетского района области.

Наталья Двизова
© Служба новостей «URA.Ru»
Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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